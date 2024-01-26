جنوب إفريقيا: إجراءات محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل لا يمكن تنفيذها دون وقف لإطلاق النار بغزة

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزيرة الخارجية بحكومة جنوب إفريقيا، ناليدي باندور، إن قرار محكمة العدل الدولية بقبول دعوى بلادها وفرض إجراءات موقتة ضد الاحتلال الإسرائيلي في غزة، لا يمكن تنفيذها «دون وقف لإطلاق النار».

وتابعت وزير خارجية جنوب إفريقيا، خلال مؤتمر صحفي اليوم، «كنت أتمنى أن يتضمن القرار كلمة «وقف إطلاق النار»، لكن القرار لا يمكن أن ينفذ دون وقف إطلاق النار».

إجراءات طارئة ضد كيان الاحتلال

وحكمت محكمة العدل الدولية لصالح طلب جنوب أفريقيا، اتخاذ إجراءات طارئة ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي، في غزة، دون إلزام الاحتلال بوقف إطلاق النار.

- محكمة العدل الدولية تحكم لصالح طلب جنوب أفريقيا اتخاذ إجراءات طارئة ضد «إسرائيل»

ورحبت جنوب إفريقيا بالإجراءات الموقتة التي فرضتها محكمة العدل الدولية على كيان الاحتلال الإسرائيلي، في غزة، مع استمرار العدوان الصهيوني على القطاع المحاصر.

وقالت وزيرة الخارجية بحكومة جنوب إفريقيا، إن الحكم انتصار حاسم لسيادة القانون الدولي ومنعطف هام في البحث عن العدالة للشعب الفلسطيني.