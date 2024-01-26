ضبط وافدة بتهمة سرقة منزل في حي الأندلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس ضبط وافدة سرقت أحد المنازل في دائرة مركز حي الأندلس.

وقالت المديرية في بيان، إن الوافدة تعمل كعاملة تنظيف باليومية وأقدمت على سرقة 4100 دينار من منزل أحد مستخدميها.

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وبتفتيش مكان إقامة الوافدة عثر أعضاء شرطة حي الأندلس على المبلغ المسروق ليتقرر اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها وإحالتها إلى النيابة المختصة.

إلى ذلك، تمكن أعضاء التحري بالمديرية من ضبط مطلوب في واقعة ضرب أحد المواطنين.