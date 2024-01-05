ضبط الجاني في جريمة قتل ارتكبت قبل 10 سنوات بالخمس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن الخمس ضبط الجاني في جريمة قتل ارتكبت قبل عشر سنوات بالمدينة.

وكشف أعضاء قسم البحث الجنائي بالمديرية ملابسات الجريمة التي وقعت في منطقة كعام العام 2014 بعدما قيدت ضد مجهول طيلة هذه الفترة، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس الخميس.

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وعثر على جثة مواطن ملقاة على الطريق العام، وبها آثار طلقات نارية، حيث تمكن قوات الأمن من تحديد الجاني الذي اعترف بقتله الضحية بواسطة بندقية آلية «كلاشنكوف»، ليحال إلى النيابة العامة من حيث الاختصاص.