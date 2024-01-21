ضبط 30 شخصًا من العمالة الوافدة في استيقاف أمني بشحات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت رئاسة «جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية» بالمنطقة الشرقية، اليوم الأحد، ضبط 30 شخصًا من العمالة الوافدة في أحد الاستيقافات الأمنية لدوريات أمنية تابعة لفرع الجهاز في بلدية شحات بمنطقة الجبل الأخضر شرق البلاد.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئاسة «جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية» عبر صفحته على «فيسبوك»، أن العمال الوافدين الذين جرى توقيفهم «بينهم عدد كبير دون إجراءات ثبوتية وآخرون دخلوا بطرق غير قانونية إلى ليبيا».

- ضبط عمالة وافدة دخلوا ليبيا بطريقة غير نظامية

وأكد إحالة العمال الموقوفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب للحد من ظاهرة الهجرة غير القانونية وضبط المخالفين للقوانين.