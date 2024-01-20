المفوضية: انطلاق حملات المجتمع المدني للتوعية بالانتخابات البلدية

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم السبت، انطلاق حملات التوعية التي تنظمها منظمات المجتمع المدني في نطاق مكاتب الإدارة الانتخابية، للترويج للدعاية للانتخابات البلدية.

وقالت المفوضية في بيان إن الحملات تستهدف المواطنين من جميع الشرائح، وتهدف إلى توعيتهم بأهمية ربط أرقام هواتفهم بالرقم الوطني، استعدادًا للتسجيل في سجل الناخبين قريبا.

أنشطة وفعاليات لشرح كيفية تسجيل الناخبين

ونسقت المنظمات عددا من الأنشطة والفعاليات والجولات الميدانية ولقاءات عبر الإذاعات المحلية، قدم خلالها ممثلو المنظمات معلومات حول أهمية ربط رقم الهاتف بالرقم الوطني، استعدادا لعملية التسجيل بسجل الناخبين.

وأشار البيان إلى تركيز الفعاليات على شرح كيفية التحقق من عملية الربط، بالإضافة إلى معلومات حول عملية التسجيل، وتوزيع المقاعد بالبلديات المستهدفة.

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وتهدف جهود هذه المنظمات إلى زيادة الوعي الانتخابي، وتشجيع المشاركة الفعالة في انتخابات المجالس البلدية، التي ستجرى خلال العام 2024 في البلديات المستهدفة.