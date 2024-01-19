المنفي أمام قمة عدم الانحياز: آن الأوان لإنهاء الحالة اللامتناهية في ليبيا والكف عن التدخلات

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الجمعة، إن ليبيا تمر منذ ما يزيد على 12 عاما بمراحل انتقالية طال أمدها وسئمها المواطنون، معتبرا أنه «قد آن الأوان لإنهاء هذه المراحل اللامتناهية وتمكين الشعب من الوصول إلى حقه الشرعي في الذهاب إلى صناديق الاقتراع، والاستفادة من حالة الاستقرار التي تشهدها البلاد والبناء عليها».

وأضاف خلال كلمته في قمة الـ19 لرؤساء دول وحكومات حركة عدم الانحياز المنعقدة في أوغندا، أن المجلس الرئاسي يعمل لتحقيق هذا الهدف فضلا عن المصالحة الوطنية الشاملة بين الليبيين.

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ورحب المنفي بدور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تسيير الحوار بين الأطراف الليبية، وكذلك دور الاتحاد الأفريقي في ترسيخ عملية المصالحة الوطنية، وثمن دور كل الدول الصديقة التي تعمل على دعم إرادة الليبيين وتسهم بشكل إيجابي وبناء في الدفع بالعملية السياسية ودعم القيادة والمُلكية الوطنية للحل.

وطالب رئيس المجلس الرئاسي «الجميع بالكف عن كل أنواع التدخلات السياسية الخارجية في الشأن الليبي الداخلي».