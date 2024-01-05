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«المفوضية» توضح كيفية التسجيل للتصويت في الانتخابات البلدية (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 05 يناير 2024, 09:09 مساء
«المفوضية» توضح كيفية التسجيل للتصويت في الانتخابات البلدية (فيديو)
مشاركون في دورة تدريبية لموظفي مراكز الإقتراع ببلدية درج (أرشيفية: اللجنة الفرعية للانتخابات البلدية بدرج)
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أكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن التسجيل من أجل التصويت في الانتخابات البلدية المقبلة سيكون من خلال رقم الهاتف.

وأوضحت البلدية، في منشور اليوم الجمعة، أن من شروط التسجيل في سجل الناخبين الإقامة داخل البلدية التي تجري فيها الانتخابات، وأن يكون الرقم الوطني مربوطا برقم الهاتف.

وأضافت أن كل رقم هاتف مربوط يكون له الحق في تسجيل ناخب واحد فقط، وأنه يمكن التأكد من كون رقم الهاتف مسجلًا أم لا عبر الاتصال بـ«* ثم 700 ثم #»، وبعدها ستصل رسالة إلى الهاتف ذاته توضح موقف الرقم من التسجيل أو عدمه.

ماذا يفعل المواطن حال عدم تسجيل رقمه؟
وفي حال عدم تسجيل الرقم، يمكن تسجيله عبر توجه المواطن/ الناخب إلى أقرب مركز خدمات تابع لشركة «مدار» أو «ليبيانا».

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التسجيل.. أولى مراحل التمهيد للاقتراع
والإثنين الماضي، أعلنت المفوضية اعتزامها بدء التحضير لإنجاز المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية، وهي مرحلة الربط التي تتطلب من المواطنين الراغبين في إدراج أسمائهم في سجل ناخبي الانتخابات البلدية أن يربطوا أرقام هواتفهم بأرقامهم الوطنية، حتى تتمكن منظومة تسجيل الناخبين من قبول طلباتهم.

وأشارت إلى أن التسجيل في سجل ناخبي انتخابات المجالس البلدية يُعد تسجيلا جديدا ومنفصلا كليا عن سجل ناخبي الانتخابات العامة.

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