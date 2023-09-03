الضاوي يطالب اللجنة المركزية بتأجيل الانتخابات البلدية في درنة

القاهرة - بوابة الوسط

طالبت وزارة الحكم المحلي بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية التابعة لها، بتأجيل انتخابات المجلس البلدي درنة والمناطق المجاورة إلى «حين اشعار آخر».

جاء ذلك في رسالة وجهها وزير الحكم المحلي سامي الضاوي إلى رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية بشأن الانتخابات البلدية في مدينة درنة.

وأوضح الضاوي في رسالته أن طلب الوزارة بتأجل الانتخابات جاء بعد وصول «كتاب من رئيس جهاز الأمن الداخلي المشار فيه إلى الاختلاف الحاصل بين المكونات الاجتماعية بمدينة درنة حول عملية الانتخابات»، مؤكدًا أن طلب الوزارة يأتي لـ«مقتضيات الصالح العام».

احتجاجات «أولياء الدم» في درنة

وشهدت مدينة درنة الأسبوع الماضي احتجاجات من مجموعات تسمي نفسها «أولياء الدم» قامت بحرق الدعاية الانتخابية لقائمة «إعمار» التي يرأسها مدير شركة الخدمات العامة في درنة الأسبق طلال الهنشير، مطالبة بعدم ترشحه لأنه «داعشي» رغم حصوله على حكم براءة من محكمة بنغازي بعد قضائه سنة في سجن قرنادة إطلاقه منذ سنتين.

- الإعلان عن قوائم المرشحين لانتخابات بلدية درنة

- لجنة الانتخابات البلدية تعلن فتح منظومة تسجيل الناخبين بدرنة

وأعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، في الخامس من يوليو الماضي، أسماء 13 مرشحًا فرديًا و8 قوائم كان مقررًا أن تخوض انتخابات المجلس البلدي درنة، بعدما اعتمدت اللجنة في 5 أبريل مراكز ومحطات الاقتراع في المدينة والمناطق المجاورة.

المرشحون لانتخابات بلدية درنة

وجاءت قائمة «إعمار» برئاسة طلال سعد الهنشير، وقائمة «غصن الزيتون» برئاسة إدريس المبروك أبوبكر، وقائمة «بناء» برئاسة أحميدة فضل الله تربح، وقائمة «القلم» برئاسة عمر صالح الفريطيس، وقائمة «المرسى» برئاسة إبراهيم فوزي عزوز، وقائمة «الزاهرة» برئاسة أسامة عقيلة سالم، وقائمة «الجمل» برئاسة عبدالوهاب عبدالله السكوري، وأخيرًا قائمة «السلام» برئاسة صالح غيضان جاد الله.

أما المرشحون الأفراد فهم: رياض عبدالسلام الفريطيس ومحمود بوعجيلة فايد وعيسى عبدالرازق سليم وفرحات مسعود الشلوي ومنصف يحيى الحاسي وأحمد سعد أكريم وطارق عبدالنبي سلامة وأحمد فوزي بدر وعلي سليمان يونس ومحمد علي ساسي وعبدالسلام محمد بوجليل ورمضان صالح إسرافيل وفارس عمر بالقاسم.