«المفوضية»: اجتماعات لتوعية المواطنين بالمشاركة في الانتخابات البلدية

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت المفوضية الوطنية للانتخابات عقد سلسلة من الاجتماعات بهدف التوعية بانتخاب المجالس البلدية، المقرر عقدها مطلع العام 2024، إذ يتوقع أن يشهد العام إجراء الانتخابات في 98 بلدية.

واجتمع منسقو التوعية والتواصل في مكاتب الإدارة الانتخابية مع عدد من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، لمناقشة خطة التوعية.

اهتمام بوصول رسائل التوعية لجميع المواطنين

كما جرى بحث آليات التعاون بين المفوضية والجهات المعنية، لضمان وصول المعلومات والرسائل التوعوية إلى جميع المواطنين في مختلف المناطق، وزيادة وعيهم بآليات وأهمية المشاركة.

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وقالت المفوضية إن الغرض من حملات التوعية «إجراء انتخاب المجالس البلدية المقبلة في أجواء من الشفافية والنزاهة، وتحقيق أعلى مستويات المشاركة من قِبل المواطنين».

والخميس الماضي، تابع رئيس مجلس المفوضية، عماد السايح، استعدادات الإدارات الفنية بالمفوضية لانطلاق انتخابات المجالس البلدية، المقررة مطلع العام الجديد.

من اجتماعات مفوضية الانتخابات للتوعية بالمشاركة في الانتخابات البلدية (المفوضية)

من اجتماعات مفوضية الانتخابات للتوعية بالمشاركة في الانتخابات البلدية (المفوضية)

من اجتماعات مفوضية الانتخابات للتوعية بالمشاركة في الانتخابات البلدية (المفوضية)