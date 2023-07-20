شاهد في «وسط الخبر»: لماذا نقل اختصاص الانتخابات البلدية إلى «المفوضية العليا»؟

القاهرة - بوابة الوسط

يناقش برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الأربعاء، الأسباب التي دفعت مجلس النواب لإصدار التعديل القانوني الخاص بنقل سلطة إجراء انتخاب المجالس البلدية من اللجنة المركزية للانتخابات المحلية إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بموجب القانون رقم (20) لسنة 2023.

وإزاء الجدل الذي رافق هذه الخطوة، يطرح البرنامج مجموعة من الأسئلة حول تأثير نقل الاختصاص للمفوضية ومستقبل العملية الانتخابية، لاسيما بعد قرار القضاء بإلغاء نتائج الانتخابات في إجدابيا والبيضاء، بعد اتهامات بممارسة ضغوط سياسية لصالح بعض القوائم الانتخابية.

فما جدوى تلك الخطوة، وهل تهدف لمزيد من الشفافية أم أنها ورقة جديدة في دفتر الخلاف السياسي، خاصة أن الانتخابات البلدية تبدو بروفة للانتخابات العامة التي لا يزال مصيرها غامضًا، ما يعني اتساع حجم الانقسام السياسي.

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وحول هذا الملف فتح البرنامج نقاشًا مع كل من: المدير العام السابق للمفوضية العليا للانتخابات سعيد القصبي، والقانوني والباحث السياسي رمضان التويجر، والخبير القانوني د. محمود جربوع.

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