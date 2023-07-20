  • Alwasat News
Atwasat

شاهد في «وسط الخبر»: لماذا نقل اختصاص الانتخابات البلدية إلى «المفوضية العليا»؟

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 20 يوليو 2023, 01:01 صباحا
شاهد في «وسط الخبر»: لماذا نقل اختصاص الانتخابات البلدية إلى «المفوضية العليا»؟
برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، الأربعاء 19 يوليو 2023
alwasat radio

يناقش برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الأربعاء، الأسباب التي دفعت مجلس النواب لإصدار التعديل القانوني الخاص بنقل سلطة إجراء انتخاب المجالس البلدية من اللجنة المركزية للانتخابات المحلية إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بموجب القانون رقم (20) لسنة 2023.

وإزاء الجدل الذي رافق هذه الخطوة، يطرح البرنامج مجموعة من الأسئلة حول تأثير نقل الاختصاص للمفوضية ومستقبل العملية الانتخابية، لاسيما بعد قرار القضاء بإلغاء نتائج الانتخابات في إجدابيا والبيضاء، بعد اتهامات بممارسة ضغوط سياسية لصالح بعض القوائم الانتخابية.

فما جدوى تلك الخطوة، وهل تهدف لمزيد من الشفافية أم أنها ورقة جديدة في دفتر الخلاف السياسي، خاصة أن الانتخابات البلدية تبدو بروفة للانتخابات العامة التي لا يزال مصيرها غامضًا، ما يعني اتساع حجم الانقسام السياسي.

- شاهد في «هذا المساء»: مفوضية بصلاحيات إضافية وحارس قضائي وطني.. كيف ولماذا؟

وحول هذا الملف فتح البرنامج نقاشًا مع كل من: المدير العام السابق للمفوضية العليا للانتخابات سعيد القصبي، والقانوني والباحث السياسي رمضان التويجر، والخبير القانوني د. محمود جربوع.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر لقناة الوسط
- اضغط هنا للمشاهدة عبر صفحة قناة الوسط على فيسبوك

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

(فيديو) رئيس نادي الاتحاد: الشلماني واتحاد الكرة «مفلسون» وجعلوا الكرة الليبية في آخر مصاف التصنيف

(فيديو) رئيس نادي الاتحاد: الشلماني واتحاد الكرة «مفلسون» وجعلوا الكرة الليبية ...
بيع 1.34 مليون تذكرة لكأس عالم للسيدات

بيع 1.34 مليون تذكرة لكأس عالم للسيدات
ريال مدريد يواجه برشلونة في «كلاسيكو» مبكر بأميركا

ريال مدريد يواجه برشلونة في «كلاسيكو» مبكر بأميركا
المحترف الليبي السنوسي الهادي يبدأ مشواره بالتهديف مع فريق الإمارات

المحترف الليبي السنوسي الهادي يبدأ مشواره بالتهديف مع فريق الإمارات
أوكرانيا: 60 ألف طن من الحبوب أتلفت جراء الضربات الروسية الليلية

أوكرانيا: 60 ألف طن من الحبوب أتلفت جراء الضربات الروسية الليلية
دعوة مغربية إلى منتخب الطائرة الليبي للمشاركة في معسكر الإعداد الأفريقي

دعوة مغربية إلى منتخب الطائرة الليبي للمشاركة في معسكر الإعداد الأفريقي
فضيحة انتهاكات جنسية تهز «ماكدونالدز» في بريطانيا

فضيحة انتهاكات جنسية تهز «ماكدونالدز» في بريطانيا
«الغذاء والدواء» الأميركية تحقق في تفشي «فيروس أ» المرتبط بالفاكهة المثلجة

«الغذاء والدواء» الأميركية تحقق في تفشي «فيروس أ» المرتبط بالفاكهة المثلجة
للمرة الأولى.. اكتشاف متحجرة في الصين لحيوان ثديي يهاجم ديناصوراً

للمرة الأولى.. اكتشاف متحجرة في الصين لحيوان ثديي يهاجم ديناصوراً
بكين تؤكد لكيسنجر أن «احتواء» الصين مستحيل

بكين تؤكد لكيسنجر أن «احتواء» الصين مستحيل
تتويج الأهلي بنغازي ببطولة الدوري الليبي لكرة السلة

تتويج الأهلي بنغازي ببطولة الدوري الليبي لكرة السلة
حريق يدمر منزلا تراثيا وسط دمشق يعود للقرن التاسع عشر

حريق يدمر منزلا تراثيا وسط دمشق يعود للقرن التاسع عشر
ترامب مستهدف مباشرة بالتحقيق القضائي حول اقتحام «الكابيتول»

ترامب مستهدف مباشرة بالتحقيق القضائي حول اقتحام «الكابيتول»
موجة حر قياسية في نصف الكرة الشمالي

موجة حر قياسية في نصف الكرة الشمالي
مهاجم ريال مدريد رودريغو: أتمنى رؤية مبابي بقميص الملكي.. لكن الكلام كثير

مهاجم ريال مدريد رودريغو: أتمنى رؤية مبابي بقميص الملكي.. لكن الكلام كثير
(شاهد) آراء «في التسعين» الخمسي: كفانا فتنة.. الفزاني: كرة القدم لن تخلو من الأخطاء.. رحومة: «Wtv» لها الاحترام

(شاهد) آراء «في التسعين» الخمسي: كفانا فتنة.. الفزاني: كرة القدم لن تخلو من ...
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: ذهبية كرة الطائرة بجدارة.. والسداسي والصدارة

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: ذهبية كرة الطائرة بجدارة.. والسداسي ...
شاهد.. «وسط الخبر» عبر «Wtv» يسأل: هل كرة القدم أصبحت لعنة ليبيا الثانية بعد النفط؟

شاهد.. «وسط الخبر» عبر «Wtv» يسأل: هل كرة القدم أصبحت لعنة ليبيا الثانية بعد ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
فصل الكهرباء عن الجميل وزوارة ورقدالين صباح الخميس للصيانة
فصل الكهرباء عن الجميل وزوارة ورقدالين صباح الخميس للصيانة
بحضور الحداد والناظوري.. ماكرون يمنح أعضاء لجنة «5+5» وسام الشرف
بحضور الحداد والناظوري.. ماكرون يمنح أعضاء لجنة «5+5» وسام الشرف
شاهد في «هذا المساء»: مفوضية بصلاحيات إضافية وحارس قضائي وطني.. كيف ولماذا؟
شاهد في «هذا المساء»: مفوضية بصلاحيات إضافية وحارس قضائي وطني.. ...
انطلاق فعاليات معرض الصداقة الليبي الصربي في بلغراد
انطلاق فعاليات معرض الصداقة الليبي الصربي في بلغراد
«مذكرات عميل سري».. جاسوس فرنسا زمن القذافي يكشف أسرارا ويفضح بلاده
«مذكرات عميل سري».. جاسوس فرنسا زمن القذافي يكشف أسرارا ويفضح ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«التعليم»: 53.88% نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي
«التعليم»: 53.88% نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي...
صور أقمار صناعية تظهر كيفية استهداف قوات «فاغنر» في ليبيا
صور أقمار صناعية تظهر كيفية استهداف قوات «فاغنر» في ليبيا...
«حجاج ليبيون ناموا في الممرات والشوارع»... كيف ردت الهيئة العامة لشؤون الحج؟ (فيديو)
«حجاج ليبيون ناموا في الممرات والشوارع»... كيف ردت الهيئة ......
«التعليم» تخصص رابطا لنتيجة شهادة التعليم الأساسي
«التعليم» تخصص رابطا لنتيجة شهادة التعليم الأساسي...
الدبيبة: نعتزم فتح الباب لتعيينات جديدة في صفوف المعلمين
الدبيبة: نعتزم فتح الباب لتعيينات جديدة في صفوف المعلمين...
المزيد
شاهد في «وسط الخبر»: لماذا نقل اختصاص الانتخابات البلدية إلى «المفوضية العليا»؟
شاهد في «وسط الخبر»: لماذا نقل اختصاص الانتخابات البلدية إلى......
الزيداني: ليبيا تحتاج إلى شراكة دولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
الزيداني: ليبيا تحتاج إلى شراكة دولية لتحقيق أهداف التنمية ......
شركة الخدمات العامة تواصل توسعة طريق 20 رمضان بطرابلس (صور)
شركة الخدمات العامة تواصل توسعة طريق 20 رمضان بطرابلس (صور)...
«مذكرات عميل سري».. جاسوس فرنسا زمن القذافي يكشف أسرارا ويفضح بلاده
«مذكرات عميل سري».. جاسوس فرنسا زمن القذافي يكشف أسرارا ......
انطلاق فعاليات معرض الصداقة الليبي الصربي في بلغراد
انطلاق فعاليات معرض الصداقة الليبي الصربي في بلغراد...
المزيد