الليلة في «هذا المساء»: مفوضية بصلاحيات إضافية وحارس قضائي وطني.. كيف ولماذا؟

القاهرة - بوابة الوسط

تناقش الحلقة الجديدة من برنامج «هذا المساء»، على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الأربعاء، التعديل القانوني الصادر عن مجلس النواب الخاص بنقل سلطة إجراء انتخاب المجالس البلدية من اللجنة المركزية للانتخابات المحلية إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وهو ما يجعل الأخيرة الجهة الوحيدة المسؤولة عن تنفيذ الانتخابات العامة وانتخابات مجالس المحافظات والبلديات والإعداد لها والإشراف عليها ومراقبتها والإعلان عن نتائجها، فهل تبدو قادرة على إنجاز كل تلك المهام، وهل ثمة أهداف أخرى وراء القرار؟

ويثير البرنامج مع المحللين عدة فرضيات يمكن أن تفسر أسباب التعديل، من بينها الانتخابات الأخيرة في إجدابيا والبيضاء والتي صاحبتها انتقادات واتهامات بممارسة ضغوط سياسية لصالح بعض القوائم المحسوبة على أطراف بعينها، وهو ما يجعل التعديل خطوة تنظيمية لضمان نزاهة الاقتراع، أم أن ثمة أهداف أخرى لمجلس النواب في سياق الصراع السياسي أيضًا.

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وفي الجزء الثاني من الحلقة، يتطرق البرنامج إلى قرار محكمة إجدابيا الابتدائية بتعيين حارس قضائي على الإيرادات النفطية، فهل من اختصاصها تعيين حارس قضائي على صعيد وطني سيادي، وسط ما يثار عن ترشيح الصديق الكبير من الحكومة المكلفة من مجلس النواب والقيادة العامة لهذا الدور.

حول الملفين، فتح البرنامج نقاشًا مع كل من: الخبير القانوني د.سامي الأطرش، ورئيس تنسيقية الأحزاب ناجي بركات، والموظف السابق في مفوضية الانتخابات والمهتم بالشأن السياسي د.مفتاح أحمد، والمستشار في قطاع النفط والغاز عبدالجليل معيوف.

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