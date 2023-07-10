  • Alwasat News
Atwasat

محكمة أجدابيا تصدر أمرا بتعيين حارس قضائي على الإيرادات النفطية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 10 يوليو 2023, 04:50 مساء
محكمة أجدابيا تصدر أمرا بتعيين حارس قضائي على الإيرادات النفطية
رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد أثناء خروجه من محكمة أجدابيا الإبتدائية. (الإنترنت)
alwasat radio

أصدرت محكمة أجدابيا الإبتدائية، اليوم الإثنين، «أمرا قضائيا ولائيا على أموال الإيرادات النفطية لوقف الاعتداء المادي عليه» وفق منطوق الحكم الذي جرى تداول صورة من منطوقه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأصدر الأمر القضائي رئيس محكمة أجدابيا الابتدائية المستشار صالح المبروك الدرباك بعد اطلاعه «على الأوراق، والقانون المدني الليبي وعلى الطلب المقدم من رئيس الحكومة» المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد و«على القرار رقم (2) لسنة 2023 الصادر عن وزير التخطيط والمالية بالحكومة».

إلزام حكومة حماد بترشيح لجنة لتكون حارسا قضائيا
وأمر الدرباك بـ«وضع الأموال من إيرادات مبيعات النفط الليبي المحصلة والواردة للمصرف الليبي الخارجي ومصرف ليبيا المركزي بطرابلس تحت الحراسة القضائية وإشرافها، تنفيذا لقرار الحجز الإداري الموقّع على تلك الأموال بموجب القرار الصادر عن وزير التخطيط والمالية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب رقم (2) لسنة 2023 المؤرخ في 22 يناير» الماضي.

- محكمة استئناف بنغازي ترفض طعن مؤسسة النفط على قرار الحجز الإداري على إيرادات النفط
- بالأسماء: أعضاء «اللجنة المالية العليا» ومهامها
- (فيديو) حفتر يطالب بتشكيل لجنة عليا لتوزيع الإيرادات بطريقة عادلة بين البلديات

وألزم الدرباك في الأمر القضائي، رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد «بترشيح لجنة لتكون حارسا قضائيا بعد أدائها اليمين القانوني بالمحكمة مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل وبلا كفالة».

لجنة عليا لتوزيع الإيرادات النفطية
يأتي ذلك، بعدما شكل المجلس الرئاسي الخميس الماضي لجنة عليا للترتيبات المالية تضم ممثلين عن مختلف المؤسسات والجهات المعنية في شرق وغرب ليبيا، وبعد رفض دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي، في 22 يونيو، الطعن المقدم من المؤسسة الوطنية للنفط لإلغاء قرار رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، وزير التخطيط والمالية أسامة حماد، بالحجز الإداري على إيرادات النفط وحسابات المؤسسة الوطنية للنفط.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. مدرب الأهلي طرابلس جرايا لـ«Wtv»: مصيرنا بأيدينا.. نحن الأفضل على الإطلاق.. ونعتذر للجماهير

شاهد.. مدرب الأهلي طرابلس جرايا لـ«Wtv»: مصيرنا بأيدينا.. نحن الأفضل على ...
إردوغان يشترط انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي للموافقة على ضم السويد لـ«الناتو»

إردوغان يشترط انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي للموافقة على ضم السويد لـ«الناتو»
في أوكرانيا.. إزالة حطام الحرب على وقع الموسيقى الإلكترونية

في أوكرانيا.. إزالة حطام الحرب على وقع الموسيقى الإلكترونية
خطوات بسيطة لإصلاح خدوش الأخشاب في المنزل

خطوات بسيطة لإصلاح خدوش الأخشاب في المنزل
احذر.. تطبيقات خبيثة على متجر «غوغل» تسرق البيانات البنكية

احذر.. تطبيقات خبيثة على متجر «غوغل» تسرق البيانات البنكية
7 خطوات للحفاظ على بطارية السيارة صيفا

7 خطوات للحفاظ على بطارية السيارة صيفا
شاهد.. أمطار وفيضانات تضرب ولاية نيويورك الأميركية والسلطات تعلن حالة طوارئ

شاهد.. أمطار وفيضانات تضرب ولاية نيويورك الأميركية والسلطات تعلن حالة طوارئ
شاهد..«ڤار استوديو» يناقش الحالات التحكيمية في الجولة الرابعة من سداسي التتويج

شاهد..«ڤار استوديو» يناقش الحالات التحكيمية في الجولة الرابعة من سداسي التتويج
شاهد الأهداف.. فوز الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي بسداسي التتويج يؤجل حسم لقب الدوري الليبي

شاهد الأهداف.. فوز الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي بسداسي التتويج يؤجل حسم لقب ...
بنغازي تستضيف الدورة الثانية للمهرجان العربي الدولي للمسرح الجامعي 15 يوليو

بنغازي تستضيف الدورة الثانية للمهرجان العربي الدولي للمسرح الجامعي 15 يوليو
الأمم المتحدة تحذر: السودان على «حافة حرب أهلية شاملة»

الأمم المتحدة تحذر: السودان على «حافة حرب أهلية شاملة»
لاغارد: النساء مصدر «إثراء» للاقتصاد وآمل توظيف مزيد من الخبيرات في المجال

لاغارد: النساء مصدر «إثراء» للاقتصاد وآمل توظيف مزيد من الخبيرات في المجال
مؤسسة الوسط تصدر بيانًا بشأن منعها من إذاعة مباريات الدوري الليبي

مؤسسة الوسط تصدر بيانًا بشأن منعها من إذاعة مباريات الدوري الليبي
انتهت قناة الوسط (Wtv) تنقل مباراة الأهلي بنغازي والهلال في دور سداسي التتويج

انتهت قناة الوسط (Wtv) تنقل مباراة الأهلي بنغازي والهلال في دور سداسي التتويج
انتهت عبر قناة الوسط (Wtv) تنقل مباراة الأهلي طرابلس وأبوسليم في دور سداسي التتويج

انتهت عبر قناة الوسط (Wtv) تنقل مباراة الأهلي طرابلس وأبوسليم في دور سداسي ...
كاركاتير خيري - عقيلة صالح وخالد المشري

كاركاتير خيري - عقيلة صالح وخالد المشري
دخول قانونين مثيرين للجدل أصدرهما صرب البوسنة حيز التنفيذ

دخول قانونين مثيرين للجدل أصدرهما صرب البوسنة حيز التنفيذ
شاهد.. «الاستوديو التحليلي» عبر قناة الوسط «Wtv» للجولة الرابعة من «دورينا»

شاهد.. «الاستوديو التحليلي» عبر قناة الوسط «Wtv» للجولة الرابعة من «دورينا»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
بالصور: 30 عملية قسطرة قلب بسبها في يومين
بالصور: 30 عملية قسطرة قلب بسبها في يومين
ورشة عمل دولية تناقش «حوكمة الهجرة» في ليبيا
ورشة عمل دولية تناقش «حوكمة الهجرة» في ليبيا
هيئة البحث عن المفقودين تعلن اكتشاف مقبرة جديدة في ترهونة
هيئة البحث عن المفقودين تعلن اكتشاف مقبرة جديدة في ترهونة
بعد المشادة.. تعليق جلسة مجلس النواب إلى غدٍ الثلاثاء
بعد المشادة.. تعليق جلسة مجلس النواب إلى غدٍ الثلاثاء
قادربوه يتولى رئاسة الرقابة الإدارية في طرابلس والهيئة تنفي استخدام القوة والعنف لتسلّم المنصب
قادربوه يتولى رئاسة الرقابة الإدارية في طرابلس والهيئة تنفي ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
عمره 81 عاما.. محمد وليد مصباح يتقدم لامتحان الثانوية العامة في صبراتة
عمره 81 عاما.. محمد وليد مصباح يتقدم لامتحان الثانوية العامة......
«التعليم»: 53.88% نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي
«التعليم»: 53.88% نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي...
القبض على الأستاذ بجامعة بنغازي بالقاسم العبيدي
القبض على الأستاذ بجامعة بنغازي بالقاسم العبيدي...
الدبيبة يصدر توجيها بشأن أصحاب النشاط التجاري العاملين بالقطاع العام
الدبيبة يصدر توجيها بشأن أصحاب النشاط التجاري العاملين ......
صور أقمار صناعية تظهر كيفية استهداف قوات «فاغنر» في ليبيا
صور أقمار صناعية تظهر كيفية استهداف قوات «فاغنر» في ليبيا...
المزيد
سجن مؤبد لـ5 متهمين و15 عاما لـ9 آخرين وسنة لـ23 فردا تسببوا في وفاة 11 مهاجرا
سجن مؤبد لـ5 متهمين و15 عاما لـ9 آخرين وسنة لـ23 فردا تسببوا......
بن قدارة: مستعدون لدعم الشركات العالمية الراغبة بالاستثمار النفطي في ليبيا
بن قدارة: مستعدون لدعم الشركات العالمية الراغبة بالاستثمار ......
محكمة أجدابيا تصدر أمرا بتعيين حارس قضائي على الإيرادات النفطية
محكمة أجدابيا تصدر أمرا بتعيين حارس قضائي على الإيرادات ......
قادربوه يتولى رئاسة الرقابة الإدارية في طرابلس والهيئة تنفي استخدام القوة والعنف لتسلّم المنصب
قادربوه يتولى رئاسة الرقابة الإدارية في طرابلس والهيئة تنفي ......
بعد المشادة.. تعليق جلسة مجلس النواب إلى غدٍ الثلاثاء
بعد المشادة.. تعليق جلسة مجلس النواب إلى غدٍ الثلاثاء...
المزيد