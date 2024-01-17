مخاتير محلات ليبيا يصدرون ميثاقا وطنيا بشأن الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

دعا مخاتير محلات ليبيا إلى إشراك الليبيين وإسماع صوتهم ضمن أي حوار سياسي، في سبيل إجراء الانتخابات وفق قوانين عادلة ونزيهة لا تقصي أحدا، متطلعين لبدء مرحلة جديدة، يسودها حوار مجتمعي واسع يهيئ الظروف لعقد انتخابات وطنية، يسبقها تمكين كل المرشحين بالتحرك بكل محلات وبلديات ومناطق البلاد.

جاء ذلك في وثيقة تحت عنوان «الميثاق الوطني لإجراء الانتخابات والقبول بنتائجها»، وذلك في ختام اجتماعهم بالعاصمة طرابلس.

ما هي وثيقة مخاتير ليبيا؟

وقال المخاتير إن الميثاق الوطني «وثيقة تاريخية»، و«مبادرة مجتمعية جاءت تلبية لمطالب الليبيين، ونسعى من خلالها لجمع التأييد لها، وستوزع نسخ منها على كل مكاتب مخاتير محلات ليبيا، والحصول على توقيعات وتأييد المواطنين لها. إن الميثاق الوطني لإجراء الانتخابات والقبول بنتائجها هو وثيقة تاريخية، فهذا الميثاق يقدم كل المشتركات التي يتوافق عليها الليبيون».

ودعت الوثيقة إلى إشراك الليبيين وإسماع صوتهم ضمن أي حوار سياسي، و«ألا تختطف إرادتهم أطراف مستفيدة من عدم إجراء انتخابات محل قبول وإجماع بنتائجها ما دامت جاءت وفق قوانين عادلة ونزيهة، ولا تقصي أحداً».

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وثيقة مخاتير ليبيا: إجراء انتخابات مطلب لا تراجع عنه

وأعلن مخاتير محلات ليبيا، بعد جولات من النقاش المجتمعي مع المواطنين والفاعلين في نطاق المحلات، أن «المطلب الذي لا تراجع عنه هو إجراء انتخابات وطنية نزيهة وفق قوانين عادلة، يتوافق حولها الليبيون، ولا يترك شأن إعدادها واعتمادها للطبقة السياسية التي ابتعدت عن هموم المواطن».

وجددوا كذلك موقفهم «الداعم وحدة مكونات المجتمع الليبي، وحماية السلم المجتمعي، ومواصلة تأدية دورهم الوظيفي والاجتماعي لجميع المواطنين بكل محلات ليبيا بكل شرائحهم، وبمختلف خلفياتهم السياسية ومواقفهم».

وعبروا عن تطلعهم إلى أن يكون مطلع العام الجاري فرصة لتوحيد كل الجهود الوطنية، لإنهاء حالة المراوحة وانسداد أفق مسار العملية السياسية نحو استكمال المراحل الانتقالية، وإنقاذ مرحلة الانتقال الديمقراطي بليبيا.

وأكد المخاتير أن «الميثاق الوطني هو دعوة وطنية صادقة إلى كل مكونات المجتمع الليبي للانضمام إليه، وبدء مرحلة جديدة يكون فيها صوت الشعب الليبي عالياً»، معبرين عن دعمهم «كل فعاليات حوار مجتمعي واسع يهيئ الظروف لعقد انتخابات وطنية، يسبقها تمكين كل المرشحين بالتحرك بكل محلات وبلديات ومناطق البلاد»، وفقا للإعلان الدستوري، لاختيار السلطة التشريعية والتنفيذية التي تدير البلاد.

وثيقة مخاتير ليبيا: دعم كل جهود تقود للاستقرار

ووجه المخاتير دعوة إلى كل الأطراف الفاعلة المحلية، و«أصدقاء ليبيا من الدول الحريصة على استقرار البلاد، وبعثة الأمم المتحدة للدعم والمشورة لدى ليبيا»، مؤكدين أن «مخاتير محلات ليبيا قد عقدوا العزم على دعم كل جهود صادقة ومخلصة تذهب إلى استقرار دائم».

كما أكد الميثاق أنه يقدم المشتركات التي يتوافق عليها الليبيون، وهي «وحدة التراب الليبي، وتحقيق المصالحة الوطني، وحرمة الدم الليبي، واستعادة سيادة ليبيا، والالتزام بالمسار السلمي للتغيير لتنفيذ الانتخابات الوطنية، والمحافظة على نسيج المجتمع الليبي وتقوية تماسكه، ومناهضة التعصب القبلي والأفكار المتطرفة».