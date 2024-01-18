الكبير يبحث استعدادات الشركات التركية للمشاركة في إعمار درنة

القاهرة - بوابة الوسط

بحث محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير استعدادات الشركات التركية لاستئناف تنفيذ مشاريعها في مختلف مناطق ليبيا والمشاركة في إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة بالفيضان.

جاء ذلك خلال استقبال الكبيـر أمس الأربعاء بمكتبه السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز، بحضور المستشار التجاري يوسف يلدز، وفق بيان صادر عن المصرف المركزي. واستعرض اللقاء التعاون بين البلدين في المجال المصرفي والمالي ودعم المصرف المركزي في حلحلة الاختناقات الناتجة عن توقف المشاريع خلال السنوات الماضية.

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مباحثات الكبير مع السفير الجزائري ومحافظ «المركزي» المصري

ويوم الأربعاء، بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي مع السفير الجزائري لدى ليبيا سليمان شنين التعامل الثنائي بين المؤسسات المصرفية والمالية بين البلدين لتحفيز التجارة. كما بحث يوم الإثنين مع محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله في القاهرة المسائل ذات الاهتمام المشترك بما فيها التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية، وتبادل الخبرات المصرفية والمالية وتعزيز التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الكبير والسفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز في مباحثات بالعاصمة طرابلس، 18 يناير 2023. (المصرف المركزي)