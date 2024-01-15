مباحثات مصرفية بين ليبيا ومصر في القاهرة

القاهرة - بوابة الوسط

شهدت القاهرة صباح اليوم الإثنين جلسة مباحثات مصرفية جمعت كلا من محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير ومحافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله.

وقال مصرف ليبيا المركزي عبر صفحته على «فيسبوك» إن الاجتماع تناول العديد من المسائل ذات الاهتمام المشترك بما فيها التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

- الكبير يبحث زيادة التعاون مع محافظ المركزي المصري

وأضاف المصرف المركزي أن الكبير بحث أيضا مع نظيره المصري «تبادل الخبرات المصرفية والمالية وتعزيز التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».