الكبير يبحث زيادة التعاون مع محافظ المركزي المصري

القاهرة - بوابة الوسط

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مع نظيره المصري حسن عبدالله، زيادة التنسيق والتعاون المشترك في مجالات الدعم الفني وتبادل الخبرات.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الكبير مع محافظ البنك المركزي المصري اليوم الإثنين بالقاهرة، بحسب بيان نشرته صفحة مصرف ليبيا المركزي على «فيسبوك».

- الكبير ونائبه يبحثان التعاون مع محافظ البنك المركزي التونسي

وأضاف البيان أن اللقاء تطرق إلى الأوضاع الاقتصادية والمالية العالمية، وتحديدًا في المنطقة، بالإضافة إلى الترحيب بتوحيد المصرف المركزي.

والخميس الماضي، أجرى الصديق الكبير ونائبه مرعي مفتاح رحيل، أول زيارة خارجية إلى العاصمة تونس، وناقشا مع محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي «التعاون المستقبلي» بين المؤسستين.