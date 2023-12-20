بعد حفتر والدبيبة.. السفير البريطاني يلتقي الكبير

القاهرة - بوابة الوسط

أشاد سفير بريطانيا الجديد لدى ليبيا مارتن لونغدين، اليوم الأربعاء، بدور مصرف ليبيا المركزي في «دعم الاستقرار المالي للدولة ومحاربة الفساد وإعادة إعمار المناطق المتضررة من الفيضانات».

جاء ذلك خلال لقاء السفير البريطاني مع محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير حيث جرى «تبادل وجهات النظر حول العديد من المسائل ذات الاهتمام المشترك»، وفق بيان صادر عن المصرف.

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ومنذ تسلُّم لونغدين مهام عمله في أكتوبر الماضي خلفًا للسفيرة السابقة كارولين هورندال، التقى السفير البريطاني الجديد كلًا من «رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، وكذلك قائد قوات «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر، كما زار ضريح شيخ الشهداء عمر المختار في مدينة بنغازي.

لقاء الكبير والسفير البريطاني، 20 ديسمبر 2023. (المصرف المركزي)