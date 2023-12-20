  • Alwasat News
Atwasat

بعد حفتر والدبيبة.. السفير البريطاني يلتقي الكبير

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 ديسمبر 2023, 04:00 مساء
بعد حفتر والدبيبة.. السفير البريطاني يلتقي الكبير
لقاء الكبير والسفير البريطاني، 20 ديسمبر 2023. (المصرف المركزي)
alwasat radio

أشاد سفير بريطانيا الجديد لدى ليبيا مارتن لونغدين، اليوم الأربعاء، بدور مصرف ليبيا المركزي في «دعم الاستقرار المالي للدولة ومحاربة الفساد وإعادة إعمار المناطق المتضررة من الفيضانات».

جاء ذلك خلال لقاء السفير البريطاني مع محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير حيث جرى «تبادل وجهات النظر حول العديد من المسائل ذات الاهتمام المشترك»، وفق بيان صادر عن المصرف.

السفير البريطاني الجديد: تحديات سياسية «صعبة» تواجه ليبيا (فيديو)
حفتر يبحث مع السفير البريطاني المستجدات السياسية
السفير البريطاني يزور ضريح عمر المختار (صور)

ومنذ تسلُّم لونغدين مهام عمله في أكتوبر الماضي خلفًا للسفيرة السابقة كارولين هورندال، التقى السفير البريطاني الجديد كلًا من «رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، وكذلك قائد قوات «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر، كما زار ضريح شيخ الشهداء عمر المختار في مدينة بنغازي.

لقاء الكبير والسفير البريطاني، 20 ديسمبر 2023. (المصرف المركزي)
لقاء الكبير والسفير البريطاني، 20 ديسمبر 2023. (المصرف المركزي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

متحور جديد يرفع الإصابات بـ«كورونا» في الولايات المتحدة

متحور جديد يرفع الإصابات بـ«كورونا» في الولايات المتحدة
«تحقيقات»: أثريات الدم.. قصة الضياع والعودة

«تحقيقات»: أثريات الدم.. قصة الضياع والعودة
«فلوسنا»: ما هو مستقبل الدينار الليبي؟

«فلوسنا»: ما هو مستقبل الدينار الليبي؟
«ملعب الوسط»: عبدالله عبدالرحيم يكشف أسباب تألقه مع الأخضر

«ملعب الوسط»: عبدالله عبدالرحيم يكشف أسباب تألقه مع الأخضر
«ملعب الوسط»: كيف تفوق الأهلي طرابلس على المدينة وهل طارق جرايا مدرب داهية؟

«ملعب الوسط»: كيف تفوق الأهلي طرابلس على المدينة وهل طارق جرايا مدرب داهية؟
«ستاربكس» تدفع فاتورة حرب غزة: المحتجون تأثروا بـالـ«سوشيال ميديا»

«ستاربكس» تدفع فاتورة حرب غزة: المحتجون تأثروا بـالـ«سوشيال ميديا»
«في التسعين»: سرد هام لأزمة الكرة الليبية

«في التسعين»: سرد هام لأزمة الكرة الليبية
كاريكاتير حليم - اليوم الدولي للتضامن الإنساني 20 ديسمبر

كاريكاتير حليم - اليوم الدولي للتضامن الإنساني 20 ديسمبر
ماليزيا تمنع شركة شحن إسرائيلية من دخول موانئها

ماليزيا تمنع شركة شحن إسرائيلية من دخول موانئها
أمير الكويت يوجه انتقادات لمجلس الأمة والحكومة بعد أداء اليمين

أمير الكويت يوجه انتقادات لمجلس الأمة والحكومة بعد أداء اليمين
قضاء نيويورك يأمر بنشر أسماء 180 شخصا على صلة بقضية جيفري إبستين

قضاء نيويورك يأمر بنشر أسماء 180 شخصا على صلة بقضية جيفري إبستين
محكمة في كولورادو تقضي بعدم أهلية ترامب لخوض الانتخابات التمهيدية في الولاية

محكمة في كولورادو تقضي بعدم أهلية ترامب لخوض الانتخابات التمهيدية في الولاية
مجددا.. مجلس الأمن يرجئ التصويت على مشروع قرار حول غزة

مجددا.. مجلس الأمن يرجئ التصويت على مشروع قرار حول غزة
نقيب الذهب الليبي: لا علم لنا بتصدير المعدن النفيس عبر مطار مصراتة

نقيب الذهب الليبي: لا علم لنا بتصدير المعدن النفيس عبر مطار مصراتة
في برنامج «فلوسنا».. منسق «حراك فزان» يتحدث عن مسارات تهريب الوقود في الجنوب الليبي (فيديو)

في برنامج «فلوسنا».. منسق «حراك فزان» يتحدث عن مسارات تهريب الوقود في الجنوب ...
بالصور.. ضبط شحنة طماطم معلبة قادمة من إيران

بالصور.. ضبط شحنة طماطم معلبة قادمة من إيران
«الملابس المستعملة» تلقى رواجا كبيرا في اليابان

«الملابس المستعملة» تلقى رواجا كبيرا في اليابان
كاريكاتير خيري - إبادة جماعية في غزة

كاريكاتير خيري - إبادة جماعية في غزة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الحداد يطلع الكوني على نتائج زيارته للحدود مع تونس والجزائر
الحداد يطلع الكوني على نتائج زيارته للحدود مع تونس والجزائر
ما هو موقف الخمسة الكبار في مجلس الأمن من مبادرة باتيلي؟
ما هو موقف الخمسة الكبار في مجلس الأمن من مبادرة باتيلي؟
تركيب 56 برجًا على خط الكهرباء الرويس - أبوعرقوب
تركيب 56 برجًا على خط الكهرباء الرويس - أبوعرقوب
محادثات «ليبية - فلسطينية» للتعاون في مجالات الإسكان
محادثات «ليبية - فلسطينية» للتعاون في مجالات الإسكان
السايح يبحث مع نورلاند دعم «المقترحات الوطنية» لإنجاح الانتخابات
السايح يبحث مع نورلاند دعم «المقترحات الوطنية» لإنجاح الانتخابات
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو.. بدء جريان وادي المجينين جنوب العاصمة بسبب غزارة الأمطار
بالفيديو.. بدء جريان وادي المجينين جنوب العاصمة بسبب غزارة ......
الدبيبة يزور المنطقة المتضررة جراء الهبوط الأرضي في طرابلس
الدبيبة يزور المنطقة المتضررة جراء الهبوط الأرضي في طرابلس...
هبوط أرضي جديد بطريق الجامعة (فيديو وصور)
هبوط أرضي جديد بطريق الجامعة (فيديو وصور)...
بدء تنفيذ عملية «قيقب» لتعقب المطلوبين دوليًا في ليبيا
بدء تنفيذ عملية «قيقب» لتعقب المطلوبين دوليًا في ليبيا...
تسليم أذونات صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر إلى مصرف ليبيا المركزي
تسليم أذونات صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر إلى مصرف ليبيا ......
المزيد
تقرير فرنسي: خطط أميركية لتقويض «فاغنر» في ليبيا ومالي والنيجر
تقرير فرنسي: خطط أميركية لتقويض «فاغنر» في ليبيا ومالي ......
مسح: 3094.5 دينار متوسط الإنفاق الشهري للأسرة الليبية.. والغذاء يلتهم 40.4%
مسح: 3094.5 دينار متوسط الإنفاق الشهري للأسرة الليبية.. ......
بعد حفتر والدبيبة.. السفير البريطاني يلتقي الكبير
بعد حفتر والدبيبة.. السفير البريطاني يلتقي الكبير...
السايح يبحث مع نورلاند دعم «المقترحات الوطنية» لإنجاح الانتخابات
السايح يبحث مع نورلاند دعم «المقترحات الوطنية» لإنجاح ......
محادثات «ليبية - فلسطينية» للتعاون في مجالات الإسكان
محادثات «ليبية - فلسطينية» للتعاون في مجالات الإسكان...
المزيد