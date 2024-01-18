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بالصور: مهلة 72 ساعة لشاغلي محلات وعقارات بوسط طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 18 يناير 2024, 01:43 مساء
بالصور: مهلة 72 ساعة لشاغلي محلات وعقارات بوسط طرابلس
منازل ومحلات في وسط العاصمة طرابلس، 18 يناير 2023. (إدارة العمليات الأمنية)
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منحت إدارة العمليات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة مهلة لشاغلي محلات تجارية وعقارات بوسط العاصمة طرابلس لإخلائها وتسليمها لملاكها الشرعيين. 

مهلة لشاغلي محلات تجارية وعقارات في شارع هايتي
ونوهت إدارة إنفاذ القانون بمنح مهلة 72 لشاغلي محلات تجارية وعقارات في شارع هايتي بوسط العاصمة طرابلس، كانوا يستغلونها في ثمانية محلات وشقة سكنية، بناء على تعليمات النائب العام.

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واتُخذت الإجراءات القانونية حيالها، ومن المقرر تسليمها لملاكها الشرعيين ممن صدر فيهم قرارات برد العقارات من الجهة المختصة بعد انقضاء المهلة الممنوحة لشاغليها بالمخالفة. وفي أبريل الماضي، أعلنت وزارة الداخلية إمهال ساكني عمارتين سكنيتين إلى بعد عيد الفطر الماضي، تحتويان على 24 شقة وهما مخصصتان للعاملين بشركة التطوير للاستثمار الصناعي التابعة للصندوق الليبي للاستثمار.

منازل ومحلات في وسط العاصمة طرابلس، 18 يناير 2023. (إدارة العمليات الأمنية)
منازل ومحلات في وسط العاصمة طرابلس، 18 يناير 2023. (إدارة العمليات الأمنية)
منازل ومحلات في وسط العاصمة طرابلس، 18 يناير 2023. (إدارة العمليات الأمنية)
منازل ومحلات في وسط العاصمة طرابلس، 18 يناير 2023. (إدارة العمليات الأمنية)
منازل ومحلات في وسط العاصمة طرابلس، 18 يناير 2023. (إدارة العمليات الأمنية)
منازل ومحلات في وسط العاصمة طرابلس، 18 يناير 2023. (إدارة العمليات الأمنية)
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