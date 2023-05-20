مهلة 10 أيام لإخلاء أماكن إيواء العمالة الوافدة المخالفة في صبراتة

القاهرة - بوابة الوسط

منحت لجنة حصر ومتابعة العمالة الوافدة في صبراتة، اليوم السبت، عشرة أيام مهلة لإخلاء أماكن إيواء العمالة الوافدة غير المرخصة وغلقها.

واعتبرت اللجنة أن تخصيص عديد المواطنين أماكن إيواء للعمالة الوافدة بمقابل مادي على شكل تجمعات تعرف بسكن العمالة، بمختلف مناطق بلدية صبراتة «عملا غير قانوني وغير مرخص به»، وفق بيان صادر عن مديرية أمن صبراتة.

وقررت اللجنة منح ملاك هذه المواقع سواء ما يعرف بـ«ديار العمال، أو العمارات المقسمة حجرات وصالات للإيجار الجماعي» مهلة أقصاها عشرة أيام لإخلائها وغلقها فورًا، وأكدت مداهمة وهدم أي تجمع بعد هذه المهلة والقبض على مالكه ومن يتواج بداخله، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.