مهلة 72 ساعة لإخلاء محطات كهرباء بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أمهلت الشرطة الكهربائية في طرابلس، اليوم الأربعاء، 72 ساعة، لإخلاء محطات كهرباء يجرى استغلالها بشكل غير قانوني كمخازن مساكن لمواطنين، على ما أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وقالت الوزارة في بيان، إن هذا الإجراء يأتي ضمن حملة الإدارة العامة للشرطة الكهربائية، لإخلاء جميع محطات الكهرباء المستغلة كمخازن ومساكن للمواطنين.

ولاحظت حملة لفرع إدارة الشرطة الكهربائية في طرابلس وجود مبان عشوائية داخل بعض محطات الكهرباء في العاصمة، لذلك جرى منح أصحابها مهلة 72 ساعة لإخلائها تمهيدا لإزالتها، للحفاظ على ممتلكات الشركة العامة للكهرباء وأمن وسلامة المواطنين، وفق البيان.

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حملة لإزالة التوصيلات غير الشرعية مطلع العام المقبل

ومطلع العام الجاري، اتفقت الإدارة العامة للشرطة الكهربائية والشركة العامة للكهرباء على إطلاق حملة للقضاء على التوصيلات غير الشرعية التي تؤثر على أداء الشبكة.

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك لحلحلة المشاكل والصعوبات، بما يضمن استقرار الشبكة والمحافظة على مصادر الطاقة، حسب بيان صادر عن إدارة شرطة الكهرباء.

وجرى الاتفاق على تحديد عدة نقاط لعمل الحملة، والبدء الفعلي في تنفيذها، للمحافظة على أداء الشبكة الكهربائية وتذليل الصعوبات على المواطنين للحصول على أفضل الخدمات، وفق البيان.

من حملة إزالة التعديات على محطات الكهرباء في طرابلس، 17 مايو 2023. (وزارة الداخلية)

من حملة إزالة التعديات على محطات الكهرباء في طرابلس، 17 مايو 2023. (وزارة الداخلية)

من حملة إزالة التعديات على محطات الكهرباء في طرابلس، 17 مايو 2023. (وزارة الداخلية)