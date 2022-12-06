شرطة الكهرباء: حملة جديدة لإزالة التوصيلات غير الشرعية مطلع العام المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

اتفقت الإدارة العامة للشرطة الكهربائية والشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، على إطلاق حملة مطلع العام المقبل، للقضاء على التوصيلات غير الشرعية التي تؤثر على أداء الشبكة.

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك لحلحلة المشاكل والصعوبات بما يضمن استقرار الشبكة والمحافظة على مصادر الطاقة، بحسب بيان نشرته صفحة الإدارة لشرطة الكهرباء على «فيسبوك».

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وترأس الاجتماع مدير الإدارة العامة للشرطة الكهربائية العميد عبدالسلام البركي، بحضور مديري إدارات خدمات المستهلكين بالشركة العامة للكهرباء بالمناطق ورؤساء الفروع بالإدارة.

وأفاد البيان بأنه جرى الاتفاق على تحديد عدة نقاط لعمل الحملة، والبدء الفعلي في تنفيذها اعتبارًا من مطلع العام المقبل، للمحافظة على أداء الشبكة الكهربائية وتذليل الصعوبات على المواطنين للحصول على أفضل خدمات.

جانب من اجتماع مشترك بين الإدارة العامة للشرطة الكهربائية والشركة العامة للكهرباء، الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 (شرطة الكهرباء)

جانب من اجتماع مشترك بين الإدارة العامة للشرطة الكهربائية والشركة العامة للكهرباء، الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 (شرطة الكهرباء)

جانب من اجتماع مشترك بين الإدارة العامة للشرطة الكهربائية والشركة العامة للكهرباء، الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 (شرطة الكهرباء)