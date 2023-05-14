مهلة أسبوعين لإخلاء معهد تدريب مملوك لمصلحة أملاك طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، اليوم الأحد، مهلة أسبوعين لإخلاء عقار بمنطقة فشلوم، مملوك لمصلحة أملاك طرابلس والمستغل كمعهد تدريب، بحسب بيان نشرته الإدارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأوضحت، في البيان، أنها أعطيت المهلة أسبوعين إلى حين انتهاء الامتحانات وإخطار شاغليه بالإخلاء فور انتهاء الدراسة.

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جرى ذلك بحضور دوريات مركز شرطة زاوية الدهماني بمديرية أمن طرابلس، ودوريات جهاز الحرس البلدي، ومدير مكتب أملاك طرابلس.

إدارة إنفاذ القانون تمهل معهد تدريب أسبوعين لإخاله بسبب ملكيته لمصلحة أملاك طرابلس (الإدارة العامة للعمليات الأمنية)

إدارة إنفاذ القانون تمهل معهد تدريب أسبوعين لإخاله بسبب ملكيته لمصلحة أملاك طرابلس (الإدارة العامة للعمليات الأمنية)

إدارة إنفاذ القانون تمهل معهد تدريب أسبوعين لإخاله بسبب ملكيته لمصلحة أملاك طرابلس (الإدارة العامة للعمليات الأمنية)