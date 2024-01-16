لجنة حكومية تناقش وضع آلية وضوابط لتحديد العمارات المعرضة للسقوط

القاهرة - بوابة الوسط

عقدت لجنة المباني السكنية المتهالكة والآيلة للسقوط اجتماعها الأول لسنة 2024 برئاسة وزير الإسكان والتعمير بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» أبوبكر الغاوي والذي خُصِّص لمناقشة وضع آلية وضوابط لتحديد العمارات المعرضة للسقوط، بحسب وزارة الإسكان والتعمير.

وشارك في الاجتماع الذي عُقِد بديوان وزارة الإسكان والتعمير في طرابلس، اليوم الثلاثاء، وكيل الوزارة لشؤون المناطق المتضررة ورئيس وأعضاء لجنة المباني السكنية المتهالكة والآيلة للسقوط.

وقالت وزارة الإسكان والتعمير عبر صفحتها على «فيسبوك» إن «الاجتماع تركز على وضع آلية وضوابط لتحديد العمارات المعرضة للسقوط، وذلك بناءً على المراسلات والمكاتبات الواردة من البلديات ومصلحة أملاك الدولة بشأن المباني المتهالكة والمعرضة للسقوط».

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وتطرقت مناقشة اللجنة إلى وضع الملكيات العقارية والتجهيز لإعداد عقود الاستثمار، لإحالتها إلى مجلس الوزراء للاعتماد، بهدف بدء الإجراءات المتعلقة بها.

إعداد تقارير فنية بشأن المباني المعرضة للسقوط

وأكدت وزارة الإسكان والتعمير أن الاجتماع خلص إلى الاتفاق على تنسيق الجهود لإحالة المراسلات والمكاتبات الواردة من البلديات ومصلحة أملاك الدولة بشأن المباني المتهالكة والمعرضة للسقوط إلى مركز الخبرة القضائية لإعداد التقارير الفنية المطلوبة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار سعي رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة للتصدي لقضية المباني السكنية المتهالكة، وتوفير سكن آمن وصحي للمواطنين.

الاجتماع الأول للجنة المباني السكنية المتهالكة والآيلة للسقوط خلال العام الجاري، 16 يناير 2024. (وزارة الإسكان والتعمير)

الاجتماع الأول للجنة المباني السكنية المتهالكة والآيلة للسقوط خلال العام الجاري، 16 يناير 2024. (وزارة الإسكان والتعمير)