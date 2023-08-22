«الإسكان» تطلب من بلديات بنغازي وزليتن والزاوية كشوفات المباني الآيلة للسقوط

القاهرة - بوابة الوسط

قررت وزارة الإسكان والتعمير في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة مخاطبة بلديات بنغازي وزليتن والزاوية لموافاتها بكشوفات المباني الآيلة للسقوط والمتهالكة.

جاء ذلك خلال الاجتماع السابع للجنة المعنية بوضع آلية وضوابط لتحديد العمارات الآيلة للسقوط أمس الإثنين، بحضور وزير الإسكان أبوبكر الغاوي، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وناقش الاجتماع العمل على تسجيل شركات التطوير والاستثمار العقاري، والتواصل مع بعض الشركات التي سجلت لتقديم مقترحات التصميم المعماري والإنشائي لإحدى العمارات إلى اللجنة لدراستها.