انطلاق المرحلة الخامسة لإزالة المباني المخالفة في سوق الجمعة

القاهرة - بوابة الوسط

انطلقت اليوم الثلاثاء أعمال المرحلة التي تستهدف إزالة المباني المخالفة وفتح المسارات في بلدية سوق الجمعة.

وبدأت الأعمال في طريق 20 رمضان من كوبري عرادة إلى كوبري سوق الجمعة، حسب ما جاء على صفحة «حكومتنا» في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

- إزالة مبان مخالفة في منطقة الهضبة

ويأتي ذلك في إطار المخطط العام المعتمد داخل بلدية سوق الجمعة، وتنفذه شركة الخدمات العامة طرابلس، وفق «حكومتنا».

بدء مرحلة جديدة لإزالة مباني مخالفة في سوق الجمعة، 16 يناير 2024. (حكومتنا)

بدء مرحلة جديدة لإزالة مباني مخالفة في سوق الجمعة، 16 يناير 2024. (حكومتنا)

بدء مرحلة جديدة لإزالة مباني مخالفة في سوق الجمعة، 16 يناير 2024. (حكومتنا)