إزالة مبان مخالفة في منطقة الهضبة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» إزالة مبان مخالفة في منطقة الهضبة بالعاصمة طرابلس.

وأخلت دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية قطع الأرض التي تبلغ مساحتها هكتارين بناء على أمر مكتب النائب العام، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع «فيسبوك» أمس الأحد.

إزالة البناء العشوائي في تاجوراء

وتواصل أجهزة الداخلية خلال الأسابيع الماضي عدة حملات لإزالة البناء المخالف والعشوائي في طرابلس الكبرى، وآخرها حملة ببلدية تاجوراء ديسمبر الماضي.

- إزالة البناء العشوائي في بلدية تاجوراء (صور)

واستهدفت الحملة إزالة بناء مخالف للمخطط العام لفتح مسارات كانت مغلقة في تاجوراء.