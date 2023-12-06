إزالة البناء العشوائي في بلدية تاجوراء (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الثلاثاء، تنفيذ حملة لإزالة البناء العشوائي وفتح مسارات كانت مغلقة داخل بلدية تاجوراء.

وقالت الوزارة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية قامت بفتح مسارات كانت مغلقة داخل بلدية تاجوراء وإزالة المباني المخالفة من داخل المخطط العام.

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وأضافت أن الحملة جاءت بناء على كتاب عميد البلدية بشأن وجود مخالفات وإقفال المسارات والطرق بالبناء العشوائي وغير القانوني داخل المخطط العام.

جانب من عملية إزالة البناء العشوائي بمشروع اللوز في تاجوراء، الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)

جانب من عملية إزالة البناء العشوائي بمشروع اللوز في تاجوراء، الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)

جانب من عملية إزالة البناء العشوائي بمشروع اللوز في تاجوراء، الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)

جانب من عملية إزالة البناء العشوائي بمشروع اللوز في تاجوراء، الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)

جانب من عملية إزالة البناء العشوائي بمشروع اللوز في تاجوراء، الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)