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1.4 مليار دولار واردات ليبيا من مصر في 10 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 15 يناير 2024, 03:47 مساء
1.4 مليار دولار واردات ليبيا من مصر في 10 أشهر
مقر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في القاهرة. (أرشيفية: الإنترنت)
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أظهرت بيانات رسمية مصرية، ارتفاع الواردات الليبية من مصر بين شهري يناير وأكتوبر من العام 2023، بواقع 402.5 مليون دولار مقارنة بالفترة المناظرة من العام السابق عليه، وذلك على الرغم من التوترات التي تشهدها تلك الدول.

وبين تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الذي نشرته وسائل إعلام محلية مصرية أن الصادرات المصرية لليبيا صعدت إلى نحو 1.4 مليار دولار خلال العشرة أشهر الأولى من العام 2023 مقابل 1.006 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام 2022.

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ليبيا في صدارة الدولة الأفريقية المستوردة من مصر
وفي أبريل الماضي، أظهر تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية تصدر ليبيا لقائمة الدول الأفريقية المستقبلة للصادرات المصرية بقيمة 317 مليون دولار.

وأوضح التقرير أن أبرز القطاعات التي شكلت هيكل الصادرات المصرية إلى قارة أفريقيا خلال الربع الأول من العام الجاري تضمنت مواد البناء والمنتجات الكيميائية والأسمدة، والصناعات الغذائية، والسلع الهندسية والإلكترونية.

كما شملت القائمة الصناعات الطبية، والطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية والحاصلات الزراعية والغزل والمنسوجات والأثاث والمفروشات والملابس الجاهزة والصناعات اليدوية.

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