وزارة الاقتصاد والتجارة تبحث العراقيل أمام الصادرات الليبية إلى مصر

القاهرة - بوابة الوسط

عقدت مستشارة وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة شذر الصيد، اليوم الخميس، اجتماعًا بمقر السفارة المصرية في طرابلس، بحضور مدير إدارة التجارة الخارجية بالوزارة عزالدين مصدق، والملحق التجاري بالسفارة الليبية محمد قليصة، ورئيس الغرفة التجارية الليبية - المصرية المشتركة إبراهيم الجراري، لبحث العراقيل التي تواجه الصادرات الليبية إلى مصر.

وأوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الاجتماع يأتي «في إطار متابعة الحركة التجارية عبر المنفذ البري بين ليبيا ومصر» وجرى خلاله «الوقوف على المشاكل والصعوبات التي تواجه نقل البضائع والخدمات وحركة المواطنين، وكذلك العراقيل التي تواجه دخول صادرات المنتجات الليبية إلى السوق المصري»، لافتة إلى «أن التصدير البحري غير مستحب من قبل التجار الليبيين لضعف تكلفة التصدير بالمقارنة بالتصدير البري بالإضافة لاستغراقه مدة أطول».

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وذكرت مستشارة وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة شذر الصيد، خلال الاجتماع بتعليمات الوزير محمد الحويج التي أكد فيها «على ضرورة تعزيز التنسيق مع الجانب المصري لتسهيل حركة السلع وتنقل أصحاب الأعمال والمواطنين، وتنظيم فعاليات اقتصادية مشتركة بين أصحاب الشركات والمستثمرين في كلا البلدين لدعم الأنشطة الاستثمارية وزيادة حجم التبادل التجاري».

تفعيل التأمين الموحد للمركبات

وأضافت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الحاضرين ناقشوا خلال الاجتماع «تفعيل التأمين الموحد للمركبات العربية ما يعرف بالبطاقة البرتقالية ودورها في حرية تنقل الأفراد والبضائع على حد سواء عبر المنافذ وتقليل الأعباء المالية على مالك المركبة».

وأضافت الوزارة أن المشاركين في الاجتماع شددوا كذلك على «ضرورة استكمال الإجراءات والاتفاقات التي جرى التوصل إليها في الاجتماع التقابلي خلال شهر مايو الماضي من قبل هيئة الإشراف والرقابة على التأمين والجمعية المصرية للتأمين الإجباري بشأن تسوية المديونية التي على شركة مصر للتأمين لصالح شركة ليبيا للتأمين بالتنسيق مع المكتب الموحد الليبي».

اجتماع مستشارة وزيرة الاقتصاد بالسفارة المصرية في طرابلس، الخميس 31 أغسطس 2023. (وزارة الاقتصاد والتجارة)

اجتماع مستشارة وزيرة الاقتصاد بالسفارة المصرية في طرابلس، الخميس 31 أغسطس 2023. (وزارة الاقتصاد والتجارة)

اجتماع مستشارة وزيرة الاقتصاد بالسفارة المصرية في طرابلس، الخميس 31 أغسطس 2023. (وزارة الاقتصاد والتجارة)