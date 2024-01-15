حقل الفيل يحصل على شهادة «الأيزو»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة مليتة للنفط والغاز حصول حقل الفيل النفطي على شهادة المنظمة الدولية للمقاييس البيئية «الأيزو».



وقالت الشركة إن حصول الحقل على تلك الشهادة يأتي تحقيقا لأهدافها من أجل الحفاظ على البيئة في مواقع عملياتها والمناطق المجاورة، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وبادرت الإدارة العامة للسلامة بالشركة بالتعاون مع جميع الإدارات بإجراءاتها لكي يحصل الحقل على الشهادة، وذلك خلال العام 2023، وتكللت تلك الخطوة بالنجاح في الثامن من يناير الجاري.