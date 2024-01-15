بعد السيول.. حكومة حماد تبحث صيانة الطرق في البيضاء

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وكيل وزارة الحكم المحلي بالحكومة المكلفة من مجلس النواب أبوبكر بدر الزوي، الأحد، صيانة الطرق وإنشاء عبارات بالمناطق المتضررة جراء الفيضانات التي ضربت البيضاء وعدة مدن بالمنطقة الشرقية.

وأجرى الزوي جولة تفقدية بالمناطق المتضررة في حين جنين بمدينة البيضاء وعقد اجتماعًا مع المسؤولين لبحث العراقيل أمام الخدمات العامة ومعالجة ملف القمامة ومختنقات شركة المياه والصرف الصحي، وفق بيان صادر عن الحكومة.

ورافق الزوي خلال الجولة التفقدية رئيس لجنة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي، وعضو اللجنة عبدالرحمن زيد، وعضو صندوق إعمار درنة والمناطق المتضررة سعد الزوي، ومدير شركة الخدمات العامة فرج عبدالرحيم، وآمر اللواء الثالث مشاة العقيد يحيى الأصيمع.

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- بالقاسم حفتر يرفع درجات الاستعداد في الجبل الأخضر والبيضاء

- حماد يوجِّه بإنقاذ العالقين جراء السيول في البيضاء

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وفي وقت سابق، قال الزوي إن الحكومة وجهت بتسخير جميع الإمكانات للحد من الأضرار التي قد تنجم عن السيول في بلدية البيضاء. وكان رئيس الحكومة أسامة حماد وجه الجهات المختصة بإنقاذ العالقين جراء السيول في مدينة البيضاء، وضمان عدم خروج الأوضاع عن السيطرة.

إخلاء منازل في البيضاء وسوسة

وأعلنت مديرية أمن البيضاء، أمس، إخلاء منازل في حي الجنين بالمدينة بسبب تساقط أمطار غزيرة وسوء الأحوال الجوية.

في حين قال جهاز الإسعاف والطوارئ إن الفرق التابعة له شاركت في علميات إخلاء لإخراج العائلات العالقة في سوسة بسبب السيول.

إلى ذلك، وجه المدير التنفيذي لصندوق إعمار درنة والمناطق المتضررة بالقاسم حفتر برفع درجات الاستعداد إلى الحد الأقصى، وضرورة تكاتف الجهود الحكومية من أجل تخفيف المعاناة عن المواطنين في مناطق ومدن الجبل الأخضر والبيضاء، وذلك تحسباً لأي طارئ.

مناطق متضررة جراء السيول في البيضاء، الأحد 14 يناير 2024. (حكومة حماد)

مسؤولون في حكومة حماد يتفقدون المناطق المتضررة جراء السيول في البيضاء، 14 يناير 2024. (حكومة حماد)

مسؤولون في حكومة حماد يتفقدون المناطق المتضررة جراء السيول في البيضاء، 14 يناير 2024. (حكومة حماد)

مسؤولون في حكومة حماد يتفقدون المناطق المتضررة جراء السيول في البيضاء، 14 يناير 2024. (حكومة حماد)

مسؤولون في حكومة حماد يتفقدون المناطق المتضررة جراء السيول في البيضاء، 14 يناير 2024. (حكومة حماد)