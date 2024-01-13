حماد يوجِّه بإنقاذ العالقين جراء السيول في البيضاء

القاهرة - بوابة الوسط

وجَّه رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد الجهات المختصة بإنقاذ العالقين جراء السيول في مدينة البيضاء، وضمان عدم خروج الأوضاع عن السيطرة.

جاء ذلك في بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك»، عقب هطول كميات كبيرة من الأمطار على مدينة البيضاء وتحرك السيول.

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حماد يوجه بإجراءات لضمان عدم خروج الأوضاع عن السيطرة

وأفاد البيان بأن حماد وجّهَ الجهات المختصة كافة بضرورة متابعة الأوضاع، وضمان عدم خروجها عن السيطرة والقيام بكل الإجراءات لحماية المواطنين العالقين وإنقاذهم.

وأشار كذلك إلى إخلاء المنازل كافة التي تقع في مسار الأودية التي قد تتعرض لأمطار غزيرة في المنطقة، بالإضافة إلى توجيه شركتي الخدمات العامة، والمياه والصرف الصحي، وهيئة السلامة الوطنية بالانتقال إلى المدينة، واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لتفادي أي أضرار قد تنتج عن هطول الأمطار وجريان الأودية.

إخلاء منازل في البيضاء

وفي وقت سابق اليوم السبت، أعلنت مديرية أمن البيضاء إخلاء منازل في حي الجنين بالمدينة بسبب تساقط أمطار غزيرة وسوء الأحوال الجوية.

وأشارت المديرية إلى الشروع في إخلاء المنازل نتيجة تساقط الأمطار الغزيرة على مناطق الجبل الأخضر بصفه عامة، ومدينة البيضاء خاصة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار متفرقة على مناطق سهل بنغازي حتى امساعد، تكون جيدة إلى غزيرة على الجبل الأخضر، تصحبها أحيانًا خلايا من السحب الرعدية، ما يتسبب في جريان الأودية المحلية، وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

جريان السيول في بعض شوارع بمدينة البيضاء، السبت 13 يناير 2024 (الإنترنت)

جريان السيول في بعض شوارع بمدينة البيضاء، السبت 13 يناير 2024 (الإنترنت)