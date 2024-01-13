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مديرية أمن البيضاء تخلي بعض المنازل بسبب السيول (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط السبت 13 يناير 2024, 04:10 مساء
مديرية أمن البيضاء تخلي بعض المنازل بسبب السيول (فيديو)
السيول تجتاح بعض المنازل بمدينة البيضاء 13 يناير 2024 (الإنترنت)
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أعلنت مديرية أمن البيضاء، اليوم السبت، إخلاء منازل في حي الجنين بالمدينة بسبب تساقط أمطار غزيرة، وسوء الأحوال الجوية.

وأكدت المديرية في بيان ارتفاع منسوب المياه بحي الجنين، مضيفة أن رجال المديرية يقومون بإخلاء المنازل نتيجة تساقط الأمطار الغزيرة على مناطق الجبل الأخضر بصفه عامة، ومدينة البيضاء خاصة.

وحذر البيان المواطنين من الخروج إلا للضرورة، وتجنب أماكن السيول والأودية.

توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية
وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار متفرقة اليوم على مناطق سهل بنغازي حتى امساعد.

وقال المركز إن الأمطار يُتوقع أن تكون جيدة إلى غزيرة على الجبل الأخضر، تصحبها أحيانا خلايا من السحب الرعدية، مع احتمال سقوط حبات البرد، ما يتسبب في جريان الأودية المحلية، وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

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وتوقع درجات حرارة قصوى تتراوح على غالبية المناطق بين 11 و17 درجة مئوية، مع هبوب رياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وتتحول الإثنين إلى جنوبية غربية نشطة السرعة.


 

السيول تجتاح بعض المنازل بمدينة البيضاء 13 يناير 2024 (الإنترنت)
السيول تجتاح بعض المنازل بمدينة البيضاء 13 يناير 2024 (الإنترنت)
السيول تجتاح بعض المنازل بمدينة البيضاء 13 يناير 2024 (الإنترنت)
السيول تجتاح بعض المنازل بمدينة البيضاء 13 يناير 2024 (الإنترنت)
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