الزوي: توفير الإمكانات للحد من أضرار السيول في البيضاء

القاهرة - بوابة الوسط

قال وكيل وزير الحكم المحلي في الحكومة المكلفة من مجلس النواب أبوبكر الزوي، اليوم الأحد، إن رئاسة الوزراء وجهت بتسخير جميع الإمكانات للحد من الأضرار التي قد تنجم عن السيول في بلدية البيضاء.

وناقش الزوي الخطة الاحترازية التي وضعتها البلدية للتعامل مع السيول وحل المختنقات التي تعانيها، بالإضافة إلى الأوضاع الخدمية الراهنة بها، وذلك بناءً على تعليمات رئيس الحكومة واللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة أسامة حماد.

اجتماع بحضور عمداء بلديات البيضاء وشحات وعمر المختار

واجتمع الزوي مع عميد بلدية البيضاء صفي الدين هيبة، وأعضاء المجلس البلدي، بحضور عميد بلدية شحات عيد الصابر، وعميد بلدية عمر المختار إبراهيم اليتيمي، لمناقشة تقديم العون لمواطني هذه المناطق في التعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول.

مديرية أمن البيضاء تخلي بعض المنازل بسبب السيول (فيديو)

وأعلنت مديرية أمن البيضاء، أمس، إخلاء منازل في حي الجنين بالمدينة بسبب تساقط أمطار غزيرة وسوء الأحوال الجوية.

وأشارت إلى ارتفاع منسوب المياه بحي الجنين، مما أدى إلى إخلاء المنازل نتيجة تساقط الأمطار الغزيرة على مناطق الجبل الأخضر بصفة عامة، ومدينة البيضاء خاصة.