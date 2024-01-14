بالقاسم حفتر يرفع درجات الاستعداد في الجبل الأخضر والبيضاء

القاهرة - بوابة الوسط

قالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب إن المدير التنفيذي لصندوق إعمار درنة والمناطق المتضررة، بالقاسم حفتر، وجه برفع درجات الاستعداد إلى الحد الأقصى، وضرورة تكاتف الجهود الحكومية من أجل تخفيف المعاناة عن المواطنين في مناطق ومدن الجبل الأخضر والبيضاء، بعد هطول كميات كبيرة من الأمطار على المنطقة خلال الساعات الماضية، وذلك تحسباً لأي طارئ.

وأوضح بيان صادر عن الحكومة أن هذه التوجيهات «يجرى تنفيذها بالتعاون بين كل الجهات الحكومية، بعد مخاطبة رئيس حكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد وزارتي الداخلية والحكم المحلي».

بالقاسم حفتر يقرر تحريك آلات ومعدات كسح وشفط المياه

كما قرر بالقاسم حفتر تحريك آلات ومعدات كسح وشفط المياه إلى مدينة البيضاء ومناطق الجبل الأخضر، مشددا على «تسخير الصندوق كل إمكاناته حتى تمر الأزمة، ويتحسن وضع الطقس في المنطقة».

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وبعد يوم من الأمطار الغزيرة التي أدت إلى إخلاء منازل في حي الجنين بمدينة البيضاء، من المتوقع انقشاع للسحب الممطرة على مناطق شمال شرق البلاد بعد ظهر اليوم، وفق المركز الوطني للأرصاد الجوية.

في هذه الأثناء، وصلت آليات كسح المياه التابعة لـ«القيادة العامة» للقوات المسلحة وحكومة حماد إلى مدينة البيضاء، وبدأت على الفور في العمل داخل بلدية البيضاء بالتعاون مع الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، لإزالة المياه وآثار الفيضانات التي تركتها الأمطار، وفق المجلس البلدي البيضاء.

من عمليات شفط المياه بالبيضاء، 13 يناير 2023. (المجلس البلدي البيضاء)

من عمليات شفط المياه بالبيضاء، 13 يناير 2023. (المجلس البلدي البيضاء)

من عمليات شفط المياه بالبيضاء، 13 يناير 2023. (المجلس البلدي البيضاء)