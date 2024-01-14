حالة الطقس في ليبيا (الأحد 14 يناير 2024)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، انقشاع السحب الممطرة على مناطق الشمال الشرقي من بعد ظهر اليوم, ونشاط الرياح الجنوبية الغربية غدا على معظم مناطق شمال ليبيا.

راس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

حالة السماء: قليلة السحب، وتتكاثر صباح اليوم على المناطق الممتدة من مصراتة إلى سرت.

الرياح: جنوبية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، يوم الغد على المناطق الساحلية، وتصل سرعتها إلى 50 كيلومترا/ساعة، وقد تسبب في إثارة الأتربة على بعض الأماكن.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على غالبية المناطق بين 12 و17 درجة مئوية، وتسجل زيادة يوم الغد.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

حالة السماء: انقشاع السحب الممطرة بعد ظهر اليوم على غالبية المناطق.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وتتحول يوم الغد إلى جنوبية غربية نشطة السرعة، خاصة على المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على غالبية المناطق بين 11 و17 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على غالبية المناطق بين 16 و19درجة مئوية، وتسجل زيادة ملحوظة من يوم الغد.