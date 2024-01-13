حكم بحبس الرئيس السابق لبعثة ليبيا في الأرجنتين 8 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط

أصدرت محكمة الجنح والمخالفات حكمًا بحسب القائم السابق بأعمال بعثة ليبيا لدى الأرجنتين لمدة ثمانية أشهر، مع وقف التنفيذ، بحسب بيان لمكتب النائب العام.

وأفاد المكتب، عبر صفحته على «فيسبوك»، بأن مسؤول البعثة أساء استعمال السلطة الوظيفة، من خلال الإحجام عن اعتماد المراقب المالي، وإخلاله بمقتضيات مراجعة العمليات المالية، وانفراده بإدارة الحسابات المصرفية.

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وأضاف البيان أن المسؤول السابق استمر في تولي تلك المهام بعد انفصام رابطته الوظيفية، حيث جرى مقاضاته أمام محكمة الجنح والمخالفات، التي انتهت إلى اعتماد واقعتي إساءة سلطات الوظيفة، والامتناع عن أداء الوظيفة.

وقضت المحكمة بإدانة المتهم بعقوبة الحبس لمدة ثمانية أشهر، وأمرت بوقف نفاذ العقوبة، بحسب البيان.

وفي الثالث من سبتمبر الماضي، أعلنت النيابة العامة حبس القائم بأعمال بعثة ليبيا لدى الأرجنتين جراء إخلاله بمقتضيات مراجعة العمليات المالية نتيجة انفراده بإدارة الحسابات المصرفية.