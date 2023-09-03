النيابة العامة تأمر بحبس القائم بأعمال بعثة ليبيا لدى الأرجنتين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت النيابة العامة، مساء اليوم الأحد، حبس القائم بأعمال بعثة ليبيا لدى الأرجنتين، جراء إخلاله بمقتضيات مراجعة العمليات المالية، نتيجة انفراده بإدارة الحسابات المصرفية.



وأفاد مكتب النائب العام، عبر صفحته على «فيسبوك»، بأن نائب النيابة تصدي لواقعة إساءة استعمال الوظيفة المنسوبة إلى مسؤول البعثة، حيث كشف البحث عن إحجامه عن إجراء اعتماد المراقب المالي لدى الدولة المعتمد لديها، وانفراده بإدارة الحسابات المصرفية، واستمراره على هذا النحو بعد انتهاء صفحته الوظيفية.

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وبفراغ المحقق من إجراء استجواب المسؤول، أمر بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق، وشرع في إجراء خبرة حسابية جنائية لأوجه الإنفاق في البعثة، بحسب البيان.