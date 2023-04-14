حبس القائم بأعمال المراقب المالي السابق ببعثة ليبيا لدى مصر

القاهرة - بوابة الوسط

أمرت النيابة العامة بحبس القائم بأعمال المراقب المالي السابق في بعثة ليبيا لدى مصر، وذلك على خلفية اتهامه بإلحاق الضرر الجسيم بالمال العام، ومخالفة قواعد وضوابط إدارته.

وجاء في بيان صدر عن مكتب النائب العام مساء اليوم الجمعة، أن «رئيس النيابة بمكتب النائب العام أخذ في تقصي واقعة انحراف سلوك القائم بأعمال المراقب المالي السابق في بعثة دولة ليبيا لدى جمهورية مصر العربية؛ عن مُقْتَضَيَات الوظيفة الموكلة إليه؛ فانكَشَفَ له واقع تحلل المسؤول من الواجبات المسلكيَّة».

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وأوضح البيان أن المعني «تعمد التصرف في ملايين الجنيهات بالمخالفة للقواعد الحاكمة؛ وإخلاله بمقتضيات مراجعة العمليات المالية وبحث مدى انسجامها مع النظم المالية؛ مما رتَّب ضرراً جسيماً بالمال العام؛ وبذلك انتهى المحقق إلى الأمر بحبس المتهم احتياطياً».