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النيابة تأمر بحبس المراقب المالي السابق في بعثة ليبيا لدى تونس احتياطيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 17 مارس 2023, 08:46 مساء
النيابة تأمر بحبس المراقب المالي السابق في بعثة ليبيا لدى تونس احتياطيا
شعار مكتب النائب العام، (صفحة مكتب النائب العام على فيسبوك)
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أمرت النيابة العامة بحبس المراقب المالي السابق في بعثة ليبيا لدى تونس احتياطيا.

وفتحت النيابة العامة تحقيقاً في «مؤشرات انحراف المراقب عن مقتضيات الوظيفة العامة»، فانكشف لها مخالفة المسؤول عن قواعد وضوابط إدارة المال العام، حسب بيان مكتب النائب العام على صفحته بـ«فيسبوك»، اليوم الجمعة.

المتهم حوّل مبلغ 20 مليون دينار إلى مؤسسات علاجية دون فواتير
وقالت النيابة إنه «تعمّد تحويل مبلغ مليون دينار تونسي إلى مؤسسات علاجية دون تلقّيه مستندات وفواتير استشفاء تُثبت تلقّي الخدمة العلاجية وعدالة التصرف».

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وأضاف البيان: «وبذلك انتهى المحقق إلى الأمر بحبس المتهم احتياطيًا».

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