النيابة تأمر بحبس مدير سابق لمصرف الجمهورية فرع القادسية

القاهرة - بوابة الوسط

أمرت نيابة مكافحة الفساد بمحكمة استئناف طرابلس بحبس مدير سابق لمصرف الجمهورية فرع القادسية وشخص آخر احتياطيا.

وكشفت التحقيقات أن المدير السابق نفذ عمليات مصرفية غير مشروعة، ابتغى من خلالها تحقيق منافع مادية لنفسه وللمتهم الآخر، حسب بيان مكتب النائب العام على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

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وتعمد المسؤول خصم 500 ألف دينار من أموال المصرف، بعد قبوله صكوكٍ مصرفيةٍ لا تقابلها أرصدة تماثل قيمتها في حساب المتهم الثاني، ثم مكنه من المبلغ؛ فتسببا في إلحاق ضرر بالمال العام.