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تأكيدًا لخبر «بوابة الوسط».. النيابة العامة تعلن ملابسات حبس مدير «أكاكوس» بتهمة الفساد

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 مارس 2023, 01:02 صباحا
تأكيدًا لخبر «بوابة الوسط».. النيابة العامة تعلن ملابسات حبس مدير «أكاكوس» بتهمة الفساد
شعار مكتب النائب العام، (صفحة مكتب النائب العام على فيسبوك)
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أعلنت النيابة العامة، اليوم الأحد، حبس رئيس مجلس إدارة شركة «أكاكوس» للخدمات النفطية احتياطيًا بتهمة الفساد، وذلك تأكيدًا لما نشرته «بوابة الوسط» عن مصدر بالنيابة العامة الجمعة الماضية.

وأفاد بيان نشره مكتب النائب العام على فيسبوك، بأن النيابة العامة أجرت تدابير قضائية لمنع الفساد، من خلال التحقيق في وقائع فساد خالطت النشاط الموكل إلى رئيس مجلس شركة «أكاكوس» للخدمات النفطية.

- مصدر لـ«بوابة الوسط»: النيابة العامة توقف مدير «أكاكوس» في قضايا فساد
- بعد إيقاف رئيس «أكاكوس».. بيان للشركة يتحدث عن «مستندات مغلوطة ومموهة» وموظفون يهددون بـ«التصعيد»

وأشارت إلى أن وكيل النيابة بنيابة مكافحة الفساد، في نطاق اختصاص محكمة استئناف – طرابلس، تولى تقصي واقع «انصراف إرادة المسؤول إلى إساءة السلطة المسندة إليه، فأسفر عن إثبات إسهامه في تحصيل غيره منافع مادية بالمخالفة للتشريعات».

عقد خدمات تموينية
وتتمثل الواقعة، بحسب النيابة، في «التفاف المسؤول عن النظم التي تعطي الأولوية لشركة تموين الحقول النفطية، وأبرم عقد خدمات تموينية مع إحدى أدوات التنفيذ بقيمة 12 مليون دينار، رغم أن تكلفة أجود الخدمات لا تبلغ ثمن العقد المبرم حسب العروض المقدمة».

التصرف في 500 ألف دينار دون من دون سبب موضعي
وأوضحت النيابة أن إجراءات التقصي أثبتت «تصرف المسوؤل فيما يعادل 500 ألف دينار دون توافر سبب موضوعي يشرعن هذا السلوك»، وبالتالي انتهى المحقق إلى الأمر بحبسه احتياطيًا.

وفي حين أشار بيان النيابة إلى تحقيق آخرين منافع مادية وراء واقعة عقد الخدمات التموينية، لكنّها لم تشر إلى متهمين آخرين في البيان.

والجمعة الماضية، قالت شركة «أكاكوس» إن استدعاء رئيس لجنة إدارة الشركة عصام البشتي إلى النيابة العامة جاء نتيجة «تسريب والكشف عن مستندات مغلوطة ومموهة لجهات الاختصاص»، معتبرة أن «أعداء النجاح بالشركة لم يبقوا جهدًا في إفشال هذا التقدم وقطع الطريق على رئيس لجنة الإدارة ومن معه بجميع سبلهم غير القانونية واللامشروعة».

كما أصدر موظفون من نقابة حظيرة خزانات الزاوية في اليوم السابق، الخميس، بيان استنكار لإيقاف رئيس لجنة الإدارة، معتبرين تلك «أفعالاً كيدية والضعط عليه من رؤوس الفساد بالشركة».

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