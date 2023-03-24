النيابة تأمر بحبس مسؤولي مراقبة الخدمات المالية في بلدية وردامة

القاهرة - بوابة الوسط

أمرت النيابة العامة بحبس مسؤولي مراقبة الخدمات المالية في بلدية وردامة احتياطيا.

تولَّى وكيل النيابة بنيابة مكافحة الفساد في نطاق محكمة استئناف البيضاء، بحث الواقعات التي تضمَّنتها تقارير فحص أعمال المراقبة ومراجعتها؛ فكشف البحث واقعة إساءة موظفين لسلطات الوظائف المسندة إليهم، وهم: «المراقب والقائم على إدارة الشؤون الإدارية ومسؤول المراجعة في المراقبة ومراقب الاقتصاد في البلدية» الواقعة شرق البيضاء، حسب بيان مكتب النائب العام على صفحته في موقع «فيسبوك»، أمس الخميس.

الاتهامات الموجهة للمتورطين في القضية

وكشفت التحقيقات تعمد المتهمين تزوير وثائق رسمية لتحقيق منافع مادية غير مشروعة لهم وللغير؛ إذ قاموا بصرف مرتبات لأشخاص انقطعت صلتهم بإطار الوظيفة العامة؛ ومكنوا أشخاصا آخرين من تحصيل مبالغ مالية كمرتبات رغم انتفاء الرابطة الوظيفية.

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كما تورط المتهمون في منح مكافآت لموظفين دون سند من القانون؛ وتكرار صرف رواتب بعض الموظفين عدة مرات بغية إتاحة تحصيلهم منافع غير مشروعة، ولذلك أمر المحقق بحبس المتهمين احتياطيا على ذمة التحقيق.