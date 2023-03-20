النيابة تحبس 52 متهما في قضية توريد بصل مصاب بالعفن الأسود

القاهرة - بوابة الوسط

أمرت النيابة العامة بحبس 52 متهما احتياطيا وإحالتهم إلى القضاء في وقائع توريد كميات بصل مصاب بالعفن الأسود.

وباشرت النيابة في نطاق دائرة محكمة استئناف طرابلس، إجراءات التحقق من تقارير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، التي انطوت على دلائل تعمد توريد كميات من البصل إلى البلاد رغم ظهور علامات العفن عليها، الذي يرفع احتمالية إصابة المستهلك بأضرار صحية جراء الفطر الأسود.

وأثبتت إجراءات النيابة صحة واقعة طرح كميات من البصل طالها العفن الأسود على نطاق واسع؛ حيث جرى ضبط الكميات الفاسدة المطروحة في السوق بعد توجيهات لمنسوبي مديرية شؤون الإصحاح البيئي - طرابلس وجهاز الحرس البلدي.

مصادرة البصل المصاب.. وتحذيرات من تناوله

وفي مطلع فبراير الماضي، شن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية حملات كبيرة استهدفت أسواق بطرابلس الكبرى وبعض مدن الساحل الغربي، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من البصل المصاب بالفطريات، حيث حذر مختصون من أن تناوله يتسبب في الإصابة بأمراض.

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وقال ‏رئيس وحدة سوق الجمعة بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية أبوبكر مروان إن المادة السوداء على البصل المُصادر معروفة بـ«البودرة السوداء»، وهي جراثيم لفطر «الأسبرجيللس»، الذي حذر من أن كثرة تناوله تؤدي إلى الإصابة بالفشل الكلوي ومشكلات أخرى.

عينة من البصل المصادر.