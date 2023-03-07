إتلاف 4 آلاف كيلو بصل فاسد في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

أفاد رئيس فرع جهاز الحرس البلدي بسرت العميد جمعة أمبية، بإتلاف أكثر من 4 آلاف كيلو بصل جاف مصري بسرت غير صالح للاستهلاك.

وقال أمبية، في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، إن دوريات جهاز الحرس البلدي على محال بيع الجملة للخضراوات بـ«السوق العام» في سرت ضبطت هذه الكمية الكبيرة التي تقدر بـ4460 كيلو بصل جاف قادم من مصر.

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وأضاف أن تقرير مركز الرقابة على الأغدية بسرت، أكد أن الكميات المضبوطة غير صالحة للاستهلاك، حيث جرى إتلاف الكمية والتي تحتوي على فطريات سوداء.

جانب من عملية إعدام البصل الفاسد في سرت، الثلاثاء 7 مارس 2023 (بوابة الوسط)

جانب من عملية إعدام البصل الفاسد في سرت، الثلاثاء 7 مارس 2023 (بوابة الوسط)