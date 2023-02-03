يصيب بـ«الفشل الكلوي».. تحذير من بصل متداول في الأسوق

القاهرة - بوابة الوسط

صادر مركز الرقابة على الأغذية والأدوية كميات كبيرة من البصل المصاب بفطريات في أسواق بطرابلس الكبرى وبعض مدن الساحل الغربي، حيث حذر مختصون من تسببه في الإصابة بأمراض.

ونشر المركز على صفحته بموقع «فيسبوك» أخيرا صورا ومقاطع فيديو لضبط وإعدام كميات من البصل غير الصالح للاستهلاك الآدمي، وذلك في مناطق قصر بن غشير وحي الأندلس وسوق الجمعة وجنزور وأيضا في صبراتة.

فطر البودرة السوداء

ونفى ‏رئيس وحدة سوق الجمعة بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية أبوبكر مروان إن يكون البصل المستورد في الأسواق مصابا بالفطر الأسود القاتل، لكن لا يعني ذلك أن تناوله بلا مخاطر.

وشرح أن المادة السوداء على البصل المُصادر معروفة بـ«البودرة السوداء»، وهي جراثيم لفطر «الأسبرجيللس»، وليس لها علاقة بالفطر الأسود، وأنّ «الأسبرجيللس» فطر نباتي ينتشر على بعض أنواع الفواكه والخضروات بسبب التغيرات في درجات الحرارة وسوء التخزين والنقل، حسب تدوينة على حسابه الشخصي بموقع «فيسبوك».

يصيب بالفشل الكلوي

ولم يُثبت أنّ هذا الفطر يفرز مواد تؤدي لمرض السرطان، حسب مروان الذي حذر من أن كثرة تناوله تؤدي إلى الإصابة بالفشل الكلوي ومشكلات أخرى.

وتابع مروان: «هذا هو الخطر.. البصل الموجود في السوق وصل إلي مرحلة متقدمة من الإصابة، و حرصا منا على سلامة المستهلك سحبنا كميات من البصل الظاهر عليه الإصابة الشديدة، ونصحنا البعض بالفرز قبل عملية البيع، فيجب على المواطنين التدقيق جيدا عند الشراء».

بصل مصاب بفطر بأحد أسواق صبراتة، 2 فبراير 2023، (مركز الرقابة على الأغذية)