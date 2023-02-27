ضبط طن و300 كيلو بصل غير صالح للاستهلاك في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

ضبط جهاز الحرس البلدي سرت نحو طن و300 كيلو جرام من البصل المستورد من مصر، وذلك لأنه غير صالح للاستهلاك.

وقال رئيس فرع جهاز الحرس البلدي لسرت العميد جمعة أمبية لـ«بوابة الوسط» إن تلك الكمية الكبيرة جرى ضبطها خلال الجولات التفتيشية التي يقوم بها فرع الجهاز، إذ قام بالضبط أعضاء وحدة الدوريات بالفرع.

مصادرة البصل غير الصالح للاستهلاك بعد جولة بسوق الخضروات

وفي جولة داخل سوق الخضروات العام في سرت، جرت مصادرة البصل غير الصالج للاستهلاك، حسب تقرير مكتب الرقابة علي الأغدية والأدوية بسرت، فيما تأكد أن هذة الشحنة من البصل الجاف قادمة من مصر.

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وجرى اتّخاذ الإجراءت القانونية بالخصوص ومصادرة الشحنة ليتم إتلافها بالكامل اليوم الإثنين، فيما دعا أمبية المواطنين لعدم شراء هدا النوع من البصل الذي يحوي فطريات سوداء.

رجال الحرس البلدي بعد ضبط شحنة البصل غير الصالح للاستهلاك في سرت. (بوابة الوسط)

سيارة تحمل شحنة البصل غير الصالح للاستهلاك بعد ضبطها من قبل الحرس البلدي في سرت. (بوابة الوسط)