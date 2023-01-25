بدائل غذائية للبروتين الحيواني رخيصة ومفيدة

القاهرة - بوابة الوسط

يعتبر البروتين من أهم العناصر الغذائية لصحة الإنسان، حيث يقدم للجسم العديد من الفوائد، مثل إمداده بالطاقة وبناء وتقوية العضلات والتئام الجروح وتقوية المناعة وفقدان الوزن.

وفي ذلك يقول الدكتور محمد راضي، إخصائي التغذية العلاجية، إن الارتفاع الكبير في أسعار البروتين الحيواني وضع الجميع في مأزق، ما دفعهم للبحث عن بدائل أرخص تقدم الفائدة نفسها.

ويعتقد البعض أن البروتين يتوافر فقط في المنتجات الحيوانية، كالدواجن والأسماك واللحوم، لكنه يتواجد أيضًا في العديد من الأطعمة النباتية.

ويوضح الدكتور محمد راضي أبرز مصادر البروتين الحيوانية والنباتية الرخيصة ويمكن الاعتماد عليها خلال اتباع حمية غذائية لإنقاص الوزن.

البيض

- عند تناول بيضة واحدة، يحصل الجسم على نحو 6 غرامات من البروتين، فضلًا عن العناصر الغذائية الأخرى، مثل فيتامين د وفيتامين أ والكالسيوم والدهون الصحية.

الجبن القريش

- يحتوي طبق صغير من الجبن القريش (يزن 210 غرامات) على أكثر من 23 غرامًا من البروتين و206 سعرات حرارية فقط.

الحليب

- يحصل الجسم عند شرب 200 جرام من الحليب كامل الدسم على أكثر من 8 غرامات من البروتين عالى الامتصاص، بالإضافة إلى الفيتامينات والمعادن الأخرى.

الزبادي

- من منتجات الألبان الغنية بالبروتينات، عند تناول 100 غرام من الزبادي يحصل الجسم على نحو 17 غرامًا من البروتين.

التونة المعلبة

- تعد الأسماك مصدراً جيداً للبروتين، والسمك المعلب ليس استثناء، فإذا كانت الأسماك الطازجة باهظة الثمن بالنسبة لميزانيتك، فإن التونة المعلبة هي طريقة ممتازة للحصول على البروتين وتحتوي كمية (85 غراما) من التونة على نحو 99 سعرة حرارية، وعلى نحو 20 غراما من البروتين عالي الجودة.

مصادر البروتين النباتية

العدس

- يحتوي العدس على 18 غراما من البروتين لكل 198 غراما منه، إلى جانب غناه بالألياف والحديد والبوتاسيوم وفيتامين ب المركب.

الشوفان

- هو عبارة عن حبوب خالية من الجلوتين، يتميز باحتوائه على نسبة عالية من البروتينات النباتية أكثر من الحبوب الغذائية الأخري، إذ يوفر نصف كوب منه نحو 13 غراما من البروتين.

الفاصوليا البيضاء

- من البقوليات الغنية بالبروتينات النباتية، يحتوي كوب واحد من الفاصوليا على أكثر من 15 غراما من البروتين.

زبدة الفول السوداني

- وجبة خفيفة مليئة بالبروتينات، حيث توفر ملعقتان كبيرتان من زبدة الفول السوداني 8 غرامات من البروتين، يمكن رفع قيمته الغذائية عند تناوله مع الفواكه الطازجة.

فول الصويا

- حبوب فول الصويا غير الناضجة تباع مقشرة أو كاملة، وتعتبر وجبة خفيفة ولذيذة، كما أنها رخيصة الثمن. وهي غنية بالبروتين، إذ يحتوي كوب واحد (155 غراما) على 17 غراما من البروتين.

ويشير إخصائي التغذية العلاجية الدكتور محمد راضي إلى أنه يجب أن يمثل البروتين نسبة تتراوح بين 10 و35% من السعرات الحرارية المستهلكة على مدار اليوم، لضمان الحصول على فوائده وتجنب أضرار نقصه في الجسم.

الدكتور محمد راضي إخصائي التغذية العلاجية