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الحرس البلدي يصادر سلعًا ومواد غذائية منتهية الصلاحية في هراوة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 06 ديسمبر 2022, 09:47 مساء
الحرس البلدي يصادر سلعًا ومواد غذائية منتهية الصلاحية في هراوة
جولة الحرس البلدي على المحال التجارية في هراوة. (الإنترنت)
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صادر جهاز الحرس البلدي في بلدية هراوة شرق سرت، اليوم الثلاثاء، كميات من السلع والمواد الغذائية جرى ضبطها من قبل دوريات الجهاز خلال حملة للتفتيش على المحال التجارية بالمنطقة.

وشملت المضبوطات أصنافا من المواد الغذائية والسلع والعصائر ومواد تنظيف منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك والاستعمال.

- ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية خلال جولة تفتيش في هراوة

وأكد مصدر مسؤول من جهاز الحرس البلدي في بلدية هراوة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المضبوطات والمحال التجارية المخالفة وإحالتها للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

جولة الحرس البلدي على المحال التجارية في هراوة. (الإنترنت)
جولة الحرس البلدي على المحال التجارية في هراوة. (الإنترنت)
جولة الحرس البلدي على المحال التجارية في هراوة. (الإنترنت)
جولة الحرس البلدي على المحال التجارية في هراوة. (الإنترنت)
جولة الحرس البلدي على المحال التجارية في هراوة. (الإنترنت)
جولة الحرس البلدي على المحال التجارية في هراوة. (الإنترنت)
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