النيابة: حبس عميد «بلدي اجخرة» لمحاولته الاستيلاء على 58 مليون دينار

القاهرة - بوابة الوسط

أمرت النيابة العامة بحبس عميد المجلس البلدي اجخرة لمحاولته الاستيلاء على مبلغ 58 مليون دينار من أموال الضرائب.

وكشفت تحقيقات النيابة تعمّد عميد البلدية وضع وثيقة مزورة باسم مصلحة الضرائب، بغرض تحويل المبلغ إلى حسابات خاصة في مصرف الوحدة فرع جالو، حسب بيان مكتب النائب العام على صفحته في موقع «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

- النيابة العامة تأمر بحبس وكيل وزارة الصحة في «الحكومة الموقتة»

- حبس مسؤولين بوزارة الصحة بتهمتي «التزوير» و«إساءة استخدام السلطة»

وأشار البيان إلى إيقاف عملية التحويل، حيث وجهت النيابة بحبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيق.